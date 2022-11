Por qué Alicia Silverstone declaró que el papel de Batichica fue lo peor que le pasó en la vida

Dicen que todo lo que sube, baja en algún momento. Pero en el caso de Alicia Silverstone, su ascenso al estrellato se dio tan rápido como su fama en descenso. Fue letal, habiendo tenido un boom en los '90 para luego encontrarse con una estrepitosa caída en la que de un momento a otro quedó aislada de los medios.

'Ni idea', comedia romántica que se estrenó en 1995 y que incluso al día de hoy no pasa de moda, resultó ser la película que terminó impulsando la carrera de Silvestone. En esta cinta se puso en la piel de Cher Horowitz, basado en el personaje de Emma Woodhouse, de la novela de Jane Austen. Aquel film lo protagonizó con Paul Rudd, Brittany Murphy, entre otros.

Previo a aquella película arrancó en 'The crush' (1993), y en el mismo año de 'Ni idea' también llegó 'The Babysitter', y luego 'True Crime' (1996). En el 97 fue parte del reparto de Batman y Robin, personificando a Barbara Wilson, conocida como la Batichica. Ese papel cambió su vida.

Para muchos, Alicia era el gran futuro de Hollywood, sin embargo todo indica que el fracaso rotundo de aquella película del hombre murciélago la condenó. Ese film, en el que también participaban George Clooney (Batman) y Chris O'Donnell (Robin), es recordado como uno de los peores de la historia del caballero de la noche.

“Definitivamente esa no fue mi experiencia cinematográfica favorita”, dijo Silverstone hace unos años. Y reconoció: “Dejé de amar la actuación durante mucho tiempo. Hubo circunstancias de trabajo que no fueron muy favorables en cuanto a cómo se dieron las cosas. Y me alejé y dije no me voy a acercar a eso otra vez”.

¿Por qué se alejó? Las críticas, los siempre hirientes comentarios destructivos de otros hacia ella. Fue víctima del acoso de la prensa y de las burlas por su peso cuando personificó a la Batichica, y de hecho los medios llegaron a llamarla 'Fatgirl' por su físico, y cuando la corrían para sacarle fotos la llamaban de esa manera. Totalmente injusto, una ola de odio sin sentido y repudiable. Tenía apenas 21 años.

“Me abrumó mucho ser famosa porque era una chica muy joven y en realidad nunca fue mi intención. Fue realmente extrema la forma en que se hablaba de mí”, explicó hace unos años al periódico The Guardian. “Se burlaban de mi cuerpo. Era hiriente como hablaban de mí, pero sabía que estaban equivocados. No estaba confundida. Sabía que no estaba bien burlarse del físico de alguien, no me parece que sea correcto hacérselo a un ser humano”, agregó.

Los comentarios sobre su cuerpo y el fracaso de la película la llevaron a querer distanciarse de los grandes focos. Silverstone entonces dejó de lado la imagen de chica sexy, y aunque se mantuvo dentro de la industria lo hizo con papeles mucho más pequeños, sin tanta exposición.

Alicia aprovechó también para involucrarse en causas solidarias, renaciendo desde otro lugar, más desde las sombras y algo alejada de la crueldad insólita que a veces viene de la mano del alto perfil. Pero no le importa y hoy es feliz junto a su hijo Bear de 11 años. Un giro drástico que le dio otro enfoque y que disfruta.