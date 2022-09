Dentro de la bañera, Alicia Silverstone deslumbra con su belleza a sus 45 años

Alicia Silverstone es una actriz estadounidense que a lo largo de su carrera ha participado de grandes películas de Hollywood. Hizo su debut cinematográfico en The Crush en 1993. Sin embargo se ganó el reconocimiento como ídola adolescente cuando apareció a los 17 años en el video musical de Aerosmith, Crazy.

A mediados de la década del '90 Alicia Silverstone protagonizó la exitosa comedia adolescente Clueless, que le valió un contrato multimillonario con Columbia Pictures, y en la película de gran presupuesto Batman & Robin, interpretando a Batgirl.

Durante este año Alicia Silverstone apareció en la película "Senior year" que se estrenó en el mes de mayo en la plataforma de series y películas Netflix. La misma es protagonizada por la actriz Rebel Wilson. En cuanto a la pantalla chica, la talentosa rubia de 45 años estuvo trabajando en la serie The Babysitters Club donde interpretó a Elizabeth Thomas-Brewer.

En cuanto a su vida personal, Alicia Silverstone se casó con su novio de toda la vida, el músico de rock Christopher Jarecki, en una ceremonia frente al mar en Lake Tahoe el 11 de junio de 2005. Después de conocerse frente a un cine en 1997, la pareja salió durante ocho años antes de casarse.

Se comprometieron aproximadamente un año antes de casarse, y Jarecki le regaló a Silverstone un anillo de compromiso que había pertenecido a su abuela.Vivían en una casa ecológica en Los Ángeles, con paneles solares y un huerto orgánico.? La pareja se separó en febrero de 2018 y ese mismo año se divorciaron legalmente.

Alicia Silverstone alcanzó el punto máximo de su carrera durante la década del '90.

En redes sociales posee un gran popularidad y es por eso que es convocada por grandes marcas de ropa y productos de belleza para que esté al frente de sus campañas de publicidad. Hace algunas horas compartió una foto donde aparece luciendo un vestido de color negro dentro de la bañera. Junto a la imagen se puede leer la frase: "If anyone needs me, I'll be right here" (Si alguien me necesita, estaré aquí mismo).