Cuáles fueron las primeras publicaciones de Jennifer Lopez en su vuelta a Instagram

Días atrás las redes sociales iban a sufrir una noticia totalmente inesperada. Los portales más importantes del mundo del espectáculo notaron algo muy grande que alarmaba a todos: Jennifer Lopez eliminó por completo el contenido de su cuenta de Instagram. Imposible que eso no llame la atención.

Encima, para añadir picante a la historia y las especulaciones que comenzaron a girar alrededor, lo hacía después de subir un romántico video con su marido, Ben Affleck. Definitivamente, algo raro estaba sucediendo alrededor de Jennifer, más aún teniendo en cuenta que era la primera vez que pasaba.

La cantante siguió manteniendo el perfil activo y siempre se pudo leer su bio, aunque lo único que aparecía en ella era el link a su página web On the JLO. Sorprendió además que su foto de perfil estaba totalmente en negro.

Todo era difícil de entender porque, conociéndola, JLo suele compartir decenas de fotografías a diario: con producciones de imágenes para alguna campaña, grabando canciones, realizando eventos y junto a su círculo íntimo. Fanática de las redes sociales, desde el principio más allá de algunos rumores infundados estaba claro que había algo fuerte detrás.

¿A qué se debe? Finalmente con las horas, después de especulaciones e investigaciones, se descubrió que Jennifer está planeando un nuevo lanzamiento musical y quiso que el misterio se adueñara de su propio Instagram. Una táctica que ya se ha visto en otros artistas, haciendo un borrón y cuenta nueva cuando están a punto de iniciar una renovadora etapa.

Lopez está promocionando This is Me... Now, algo que se traduce como “Esta soy yo... ahora”. El nuevo álbum tuvo una sorprendente aceptación con el primer posteo que hizo en su regreso a redes, ya que la primera publicación ya vaticinaba dicho disco y mostraba los 13 temas que tendrá el lanzamiento en cuestión.

La estrella compartió en su perfil un video donde se puede ver el arte de su nuevo disco dejando en claro que se transformará en la versión moderna de sí misma. 'This is Me... Then', retratando a la joven JLo que grabó el disco de ese mismo nombre hace 20 años y 'This is Me...Now' para figurar a la versión actual Una especie de resiliencia, del tiempo que pasó y las dos décadas que separan estas caras de la artista.

¿Qué más compartió? Con el paso de las horas, y a partir de una serie de reels, el domingo compartió varias imágenes en un clip con motivo del Día de Acción de Gracias que se celebró en Estados Unidos, fecha que se la observa compartiendo junto a su círculo íntimo, hijos y obviamente Affleck.

Recientemente, hace apenas unas horas, subió otros dos reels a su cuenta para anunciarle a sus seguidores que estará brindando una entrevista para Apple Music. “Hace 20 años me enamoré del amor de mi vida y yo estaba trabajando en un álbum llamado This is me... then, y se trataba de capturar ese momento en el tiempo. Cuando estoy enamorada es cuando estoy inspirada, y estaba muy inspirada entonces y no había hecho otro disco como ese desde entonces”, lanzó.

La propia Jennifer lo confirma: totalmente enamorada de Ben, disipando los rumores de conflicto que rondaron por varias semanas y con un nuevo disco por lanzar. Sin dudas, feliz y en su mejor momento.