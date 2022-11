Esta es la canción de su nuevo disco que Jennifer Lopez dedica a Ben Affleck

Jennifer Lopez desapareció de sus redes sociales con un objetivo muy claro y que logró llamar la atención de toda la industria del entretenimiento. Y es que al parecer, todo fue parte de una excelente jugada para anunciar el lanzamiento de su nuevo disco llamado “This Is Me Now”, que contiene 13 temas entre los que incluye una canción dedicada especialmente a su esposo Ben Affleck.

Este trabajo de estudio llega a veinte años después de que Jennifer López lanzara “This Is Me... Then”, motivo por el que varios fans de la cantante de 53 años consideran que se trata de una continuación de aquel disco. Cabe recordar que JLo, en días anteriores estaba celebrando las dos décadas de este álbum, por lo que ahora la noticia de “This Is Me Now” tomó por sorpresa a muchos.

Jennifer y Ben volvieron a darse una oportunidad más luego de 20 años.

Este nuevo disco de Jennifer López estará conformado por un total de 13 canciones, entre las que destaca “Dear Ben pt. ll.”. Cabe recordar que en el álbum que lanzó la también actriz en el 2002 incluyó un tema con el mismo nombre llamado “Dear Ben”, y hacía referencia a la relación que comenzaba con el actor en aquel año.

La canción del nuevo disco que JLo le dedica a Ben, es la continuación de un tema que le había escrito en el 2002 cuando empezaban su relación amorosa.

"Dear Ben pt.II" es la canción que Jennifer López dedica a Ben Affleck en su nuevo disco, la que se espera brinde más detalles de los sentimientos que tiene JLo hacia su actual esposo. En el tema del mismo nombre incluido en el disco del 2002, JLo le cantaba a su entonces novio lo bien que la hacía sentir, "Eres perfecto, no me puedo controlar, no puedo estar con nadie más, parece que soy adicta a la manera como me tocas", dice la letra de la canción.

En la reciente entrevista que ofreció Jennifer López para la revista “Vogue”, la cantante dijo que “This Is Me Now” es uno de los trabajos más honestos que ha hecho hasta el momento, “Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista”, confesó la cantante. De acuerdo con el anuncio de este material, el nuevo disco será publicado en el 2023.