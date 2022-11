Cuál fue el secreto que contó Shakira para no ir presa en España

La novela de la separación entre Shakira y Gerard Piqué sigue dando capítulos nuevos por contar. Más allá de la ruptura de la pareja y cuestiones que ligan a ambas estrellas al costado sentimental, lo cierto es que no todo lo que gira alrededor de ambos tiene que ver con estas cuestiones, recordando que también hay situaciones legales que afrontan en España.

A tan sólo un par de semanas de mudarse de manera definitiva a Miami con sus hijos, un nuevo escándalo golpeó la puerta de Shakira para con la justicia de Barcelona, acusada por evadir impuestos durante el periodo que vivió en esa ciudad.

Hasta donde se supo, la fiscalía solicitó más de ocho años de cárcel y una multa de cerca de 24,5 millones de dólares. La cantante colombiana afirmó ser inocente de esta causa, y por eso se animó a contar un secreto desconocido de su relación con Piqué.

Shakira presentó un escrito argumentando que en el año 2011 (en el cual surge la supuesta evasión) aún no estaba instalada en España, que hacía algunos viajes esporádicos hacia el país europeo y que recién para 2015 terminó de radicarse de manera definitiva allí.

Recordando que con Piqué comenzó su relación a partir del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira argumenta que no hasta 2015 cuando nació su segundo hijo (Sasha) que no se instaló definitivamente en España, y que por tal razón durante ese lapso no abonó ningún impuesto.

La intérprete sostuvo que al inicio de su romance con el exfutbolista, sólo lo visitaba de forma esporádica en los días libres que le permitía su agenda deportiva, por lo que la defensa insistió en que en aquel entonces no existía un compromiso firme entre ellos.

Más allá de todos estos argumentos a priori válidos que se dieron, la Justicia de todas formas ordenó una investigación para obtener mayores datos en centros médicos y de belleza, para entender qué sucedió realmente con el periodo que la cantante niega haber vivido allí. Este ya sería un siguiente paso, aunque lo que sorprende fueron estas declaraciones por parte de la artista latinoamericana.

A fines de julio, la colombiana dijo estar convencida de su inocencia. “No acepto un acuerdo con la fiscalía y pido seguir adelante con el proceso. La fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en ‘The Voice’, el programa televisivo estadounidense en el que fui jueza, en un período en el que aún no era residente en España”, resaltó.

Lo que resulta fuerte es que, más allá de residir o no en España desde uno u otro año, desde la defensa que presentó Shakira habla de que no había un compromiso real con Piqué hasta recién la llegada de Sasha, recordando que previamente la cantante y el futbolista también habían sido padres de Milan en 2013. ¿Real o una estrategia para evitar el proceso legal?