Anuel AA sufre una fuerte caída en pleno concierto

Anuel AA es uno de los mayores referentes del género urbano, y lo demuestra con cada concierto que brinda a estadio lleno. Justamente, en uno de sus últimos shows que tuvo lugar este fin de semana pasado, el cantante estaba haciendo delirar a sus fanáticos interpretando uno de sus éxitos y bailando al ritmo de la música, cuando de repente sufrió una fuerte caída en el escenario, donde terminó de rodillas en el piso. El artista se reincorporó y siguió con su presentación para la felicidad de todos sus seguidores presentes.

Afortunadamente, no le pasó nada grave a Anuel AA.

El momento de la caída fue registrada en un video que un fan subió a su cuenta de TikTok lo que provocó diferentes reacciones en los usuarios. "Ya ustedes pueden ver lo real que es el si canta en los conciertos o no como la tipa aquella se cayó y la canción siguió sola"; mencionó un cibernauta. Así también hubo otros comentarios sobre lo que le ocurrió al esposo de Yailin “la más viral”. "Cualquiera resbala y cae", "todos estos payasos están aterrizando", "le fallo la marca de tenis fue pa' el piso", "por lo menos con Anuel la pista paró, con la Karol G siguió la canción sola y ella rodando", "y siguió cantando", "real Anuel AA, es duro el nene", "ojalá esté bien", "gracias a Dios que no tiene tiempo", "ya ven que él no es real, se cae como cualquiera" y "es que tiene que alimentarse mejor, está muy flaco", fueron algunos de los mensajes.

Hace unos días Anuel AA y Yailin anunciaron la llegada de su primera hija.

Ese este trago amargo para Anuel AA pasó rápidamente y el concierto continuó sin mayores problemas. Ahora, el cantante continúa celebrando su próxima paternidad al lado de su esposa Yailin “la más viral”, con quien espera a su primera hija. Para anunciar la llegada del primer bebé de la pareja, realizaron una gran fiesta que compartieron a través de sus redes sociales.