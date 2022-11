El autoregalo que se hizo Harry Styles luego de romper con Olivia Wilde

Harry Styles es definitivamente el hombre del momento. Con un disco nuevo y dos películas que dieron que hablar en la pantalla grande, este 2022 marcó nuevamente su carrera artística y empieza a despedir el año con un inmenso tour por latinoamérica. Sin embargo, no todo pinta color de rosa para el británico quien luego de dos años de relación con la actriz y cineasta Olivia Wilde, acaban de romper. Por eso, los testigos que lo vieron pasear por Beverly Hills aseguran que antes de dar uno de sus grandes conciertos en México, decidió mimarse un poco y hacerse un gran regalo.

Con su Love On Tour, Harry conquistó a los tapatíos, a quienes nos les importó que la llegada y la salida del foro en el rancho de los Fernández fuera caótica. El ex integrante de One Direction se vistió con una playera de rayas rojas y blancas (muchos aseguran que en honor a Las Chivas Rayadas) y con un pantalón de piel sintética café.

Harry Styles se separó después de dos años de Olivia Wilde.

El cantante de 28 años mostró su agradecimiento a sus fans. "Muchas gracias por venir, esto significa mucho para mí. Este es mi primer show en Guadalajara. Es un gusto estar con ustedes, que tuvieron sus boletos desde hace tiempo. Los quiero", expresó Styles combinando inglés y español.

Harry recordó que su cita en Guadalajara, Jalisco, originalmente era en 2020, pero no se logró por la pandemia; esta vez entre boas de plumas, lentejuelas y mucha energía de sus seguidores, la estrella pop aprovechó cada rincón de su escenario para regalar las canciones Music For a Sushi Restaurant, Golden, Matilda y Love of My Life.

El cierre de su concierto llegó con la emoción de que el british tomara un par de banderas mexicanas y las ondeara o se arropara con ellas todo al ritmo del estridente Kiwi. Antes de pisar suelo tapatío, Styles quiso consolarse un poco por la separación con Olivia y se hizo un gran regalo.

Antes de su show en Guadalajara, Harry Styles se hizo un autoregalo de lujo.

Harry logró sacudirse la tristeza por su separación de Wilde con una "terapia de compras de lujo" el domingo. El cantante fue visto revisando un Ferrari 812 Superfast, de 308 mil dólares, en un concesionario en Beverly Hills. Ningún problema si se toma en cuenta que tiene una fortuna estimada en 116 millones de libras.

El recién soltero mostró su característica sonrisa encantadora con el personal, con su look ideal de camisa negra y pantalones a juego, tenis blancos y peinó su larga melena hacia atrás, amarrada con un broche, mientras escondía su rostro detrás de un par de anteojos de sol negros. Por algunas fotos que captaron los paparazzi, todo parece indicar que el intérprete de Late Night Talking hizo un trato para comprar un el impactante Ferrari nuevo, ya que se le vio estrechando la mano de un miembro del personal.