Nicole Kidman cumplió 55 años: así era a los… ¡13!

Nicole Kidman es sin dudas una de las actrices de mayor reconocimiento en el mundo. Reconocida por una enorme trayectoria con diferentes roles y papeles que la impulsaron a ser una figura top de Hollywood, estamos ante uno de los íconos más importantes, una de las mujeres más bellas y exitosas del espectáculo.

Difícil es resumir la vasta trayectoria de Nicole en pocas palabras, aunque vale recordarla en filmes como Los Otros, Moulin Rouge, Las horas, Dogville, Rabbit Hole, The Paperboy, Big Little Lies, Nine Perfect Strangers, entre otros. Es indiscutiblemente de las más populares de su generación y lo demuestra en cada personaje que encarna.

Kidman nació el 20 de junio de 1967 en Honolulu, Hawai, aunque desde los 4 años se crio en Sidney, la capital de Australia y lugar de donde procede su familia. Por ese motivo es que tiene doble nacionalidad: australiana y estadounidense.

Hoy Nicole se mantiene en un excelente estado físico, intachable y a sus 55 años que la siguen encontrando en fantástica vigencia (de hecho por Being the Ricardos, de 2021, recibió un Premio Globo de Oro a la Mejor Actriz en un Película-Drama 2022). Es de las actrices mejor pagadas de Hollywood de los últimos años, encabezando la lista en más de una oportunidad pero siempre vigente dentro del top 10 de dicha nómina.

Y remontándonos a la Kidman de sus inicios, nos encontraremos a una pequeña niña que practicó ballet desde los tres años y ya mostraba un talento natural para actuar en sus años tanto de primaria como de secundaria. El apodo que tuvo en la escuela fue 'Stalky'. Aquella joven Nicole comenzó su carrera cinematográfica con tan solo trece años y llamó la atención de la crítica con la miniserie Vietnam.

Con el tiempo fue madurando también en sus dotes actorales, con pasos cada vez más sólidos hasta ganar el galardón a la mejor actriz del año de Australia en 1989. Mucho antes de 'Days of Thunder', película que rodó en 1990 con el papel de Claire Lewicki y que protagonizó con quien ya era su novio, Tom Cruise, Kidman ya había tenido un protagónico en 1983 en 'Los Bicivoladores' personificando a Judy y donde compartió rol principal con Angelo D'Angelo y James Lugton.

Fue para la época en la comenzó a despegar de Australia para radicarse en Hollywood y afianzarse con el paso de los años. Esas producción de principios de los '80 mostraban una recordada Kidman con una gran melena, rulos un tanto rojizos y ese hermoso carisma que tiene al día de hoy su rostro. Más de 50 películas filmadas hasta la fecha, siempre marcando tendencia con su estilo.

Hoy Kidman se mantiene como una de las mujeres más bellas y talentosas de Hollywood, reconocida mundialmente y única como pocas marcando a toda una generación como referente. Y va por más ya que después de haber filmado 'The Northman' este año ahora espera el lanzamiento de 'Aquaman and the Lost Kingdom' que se estrenará para las fiestas navideñas.