Los secretos de Eugenio Derbez para pasar los 60 luciendo joven

No queda ninguna duda de que Eugenio Derbez está en una de las mejores etapas de su vida: tiene una carrera súper exitosa en Hollywood y con más de 60 años luce radiante y lleno de energía, lo que hace que nos preguntemos cuál es el secreto de su eterna juventud.

Durante una entrevista que le concedió a Uno TV, durante la ronda de prensa de LOL: El que ríe el último, el mexicano se animó a contar cuáles son sus secretos para verse mucho más joven de lo que es. ¡Vamos a descubrirlos!

El protagonista de La Familia P. Luche reveló que su principal secreto para mantenerse joven es no fijarse en los años que tiene ya que el no piensa en el número porque si no eso lo limitaría. Esto viene de la mano con hacer todo tipo de cosas sin frenarse por miedo a lastimarse o a que algo pueda salir mal —nunca se le cruza por la mente no hacer algo porque "está grande"—.

“Siempre trato de hacer todo lo que hacen mis hijos. Si mis hijos dicen ‘me voy a aventar’, yo me aviento; si veo que corren, yo corro; o sea, si veo que suben y bajan, yo subo y bajo. Nunca voy a ponerme un límite y decir ‘ya estoy grandecito, no me vaya yo a lastimar”, dijo Eugenio Derbez.

Otro punto clave para el actor ha sido la comedia, pues está seguro de que el humor rejuvenece. Eugenio sabe no tomarse las cosas tan en serio, reírse de sus tragedias, tomar con humor sus propios defectos y sabe soltar lo que le hace mal; el combo que lo hace vivir más y verse físicamente mejor.

Eugenio Derbez se toma la vida con humor.

Podríamos decir que el secreto de la juventud del actor está en la actitud, cómo enfrenta todos sus días y la manera en la que decide vivir.

¿Qué te parecen los secretos de Eugenio Derbez para la juventud?