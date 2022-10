La tremenda respuesta de Megan Fox a los que la critican como mamá

Como suele suceder en muchos aspectos de la vida, las opiniones ajenas y la crítica malintencionada por parte de la gente siempre se encuentra a la orden del día. Corre para todos, y sobre todo para las personalidades famosas con un alto grado de exposición, que suelen recibir cientos de cuestionamientos por diferentes actitudes y acciones que toman.

Nadie escapa de esto, y menos con una figura de renombre como lo es la actriz Megan Fox, una de las personalidades de mayor influencia en el mundo Hollywood y habitualmente muy activa dentro de las redes sociales. Definitivamente nadie puede controlar todo lo que dicen alrededor de uno, y menos aún caerle bien a todos, pero a veces los famosos se cansan de los haters y salen al cruce.

Esto ocurrió recientemente después de un posteo que la artista de 'Transformers' hizo en su Instagram, subiendo una de sus tantas fotos sexies y coqueteando con sus seguidores. En la imagen se la puede ver muy sonriente, sobre una hamaca y leyendo.

“Pick me energy”, escribió Megan en su cuenta. Acto seguido, la publicación no tardó en recibir casi 3.5 millones de likes, con varios comentarios que en su mayoría apoyaban el comentario de la famosa y hasta elogiaron su belleza. De todas formas, no a todos pareció caerles bien este posteo.

Es que una usuaria salió al cruce y le respondió a Fox. “¿Dónde están tus hijos?” disparó, acusándola de haberse olvidado de sus tres hijos Bodhi, Noah y Journey, los cuales tuvo junto a su ex pareja el actor Brian Austin Green (de quien se separó en 2021 tras once años de casados).

La crítica estuvo apuntada al sensual mensaje del posteo que subió, señalando con dureza al hecho de que la estrella se ha estado dedicando mucho a su trabajo y a su nueva relación con Machine Gun Kelly, por lo que existen personas que aseguran que la actriz ha abandonado a sus hijos.

Lejos de quedarse callada, Megan salió a defenderse y como pocas veces respondió la desafortunada crítica que le dispararon. “Esperen, esperen, esperen. ¿¡¿Tengo hijos?!? ¡Dios mío, sabía que había olvidado algo! Rápido, que alguien llame al valet del hotel Beverly Hills. Ese es el último lugar donde recuerdo haberlos visto. Tal vez alguien los entregó a objetos perdidos y encontrados”, ironizó.

Como era de esperase, millones de fans aplaudieron que se defendiera, ya que los tres niños se encuentran al cuidado de su padre Brian y su novia Sharna Burgess.

Hace unas semanas justamente, Fox habló con la revista 'Glamour' sobre la maternidad y crianza de sus hijos, y cómo intenta combinar todo esto con su apretada agenda laboral: “Ojalá pudiera llevarlos a viajar conmigo, haría las cosas mucho más fáciles. Me meto en el baño y lloro mucho por eso porque es difícil y no por las presiones que alguien más o la sociedad te pone, pero es difícil estar separado de ellos de esa manera".