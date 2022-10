Cuál es el chisme que Russell Crowe odia que digan sobre Julia Roberts

En medio de una ola y tendencia de papeles frustrados, personajes que no fueron y muchas otras situaciones que se han filtrado a lo largo de estas últimas semanas, hay un rumor en particular que enfurece a Russell Crowe, uno de los valiosos íconos de Hollywood que ostenta sobre sus hombros una extensa y rica trayectoria.

Conocido por su papel en 'Gladiator' (2000), uno de sus films más destacados dentro de una carrera que incluye otras obras como 'Una mente brillante', 'Robin Hood', 'El luchador', 'Noé' y tantos otros, Russell ha tenido que siempre remar contra una versión que constantemente ha salido a desmentir. Hablamos de su supuesta propuesta para participar en el film 'La boda de mi mejor amigo'.

'La boda de mi mejor amigo', comedia romántica muy reconocida en la época, se estrenó en 1997, un título protagonizado por la gran Julia Roberts, Dermot Mulroney y una muy joven Cameron Diaz que gracias a esta película logró proyectar mucho más su carrera profesional.

A principios de este año salió a la luz el libro 'From Hollywood with Love', que trata la historia de las comedias románticas. En uno de sus capítulos dedicados a esta icónica película, se revela que Crowe estuvo a un paso de convertirse en la figura masculina (en lugar de Mulroney). El director P.J. Hogan fue quien reveló tal situación, explicando que el actor rechazó el papel con motivos que no lo dejan bien parado al pobre de Russell.

“Crowe era la primera opción. Probablemente era el actor más asombroso que jamás había visto. Iba camino a convertirse en una gran estrella”. Sin embargo, según relatan, Roberts tenía injerencia en la elección del elenco y por eso, se llevó a cabo una audición en la que ambos leyeron un extracto del libreto. Y si Hogan confiaba en que todo iba a marchar a la perfección, el resultado según cuenta fue “un verdadero fracaso”.

“No sé qué pasó. Fue una de las peores lecturas de guión que jamás presencié. Russell estaba sentado frente a Julia. Él agarró el libreto y empezó a mirarlo fijamente, pero sin mirarla ni una sola vez. Leyó todas sus líneas de forma totalmente monótona. Hubo un punto en el que, literalmente, Julia se estiró sobre la mesa hasta llegar a unos centímetros de la cara de Russell, intentando al menos hacer contacto visual. Pero él ni siquiera la miró. Y al final de ese casting, Russell se me acercó y me dijo: ‘Creo que anduvo todo bastante bien’. En ese momento, simplemente lo supe: Russell no iba a formar parte de La boda de mi mejor amigo”, lanzó picante.

Pero claro, tremenda declaración iba a tener réplica, y es por eso que los medios fueron a buscar a Crowe para dar su versión de los hechos. El actor explicó un panorama totalmente diferente y punzante: “Pura imaginación por parte de este director. Nunca audicioné para La boda de mi mejor amigo. Jamás he participado de una mesa de lectura de guión junto a la actriz mencionada. Sería divertido si no careciera absolutamente de sentido”.

De esta manera, el interrogante queda abierto a la interpretación de cada uno y la voz que deseen creer, quizá con Roberts teniendo el pulso para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. ¿Sucedió o no? Lo único que se sabe es que la preproducción del film en la elección de los personajes fue bastante compleja.