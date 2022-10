El tremendo insulto de Britney Spears para su padre: "Rezo para que..."

Britney Spears sigue en el ojo de la polémica, como parte de la disputa y el enfrentamiento que sostiene ya desde hace tiempo con su familia. La cantante pop lleva un largo proceso luchando frente a sus padres, con conflictos judiciales pero con una fuerte mediatización en cuanto a demandas e insultos públicos. Definitivamente, las cosas no van nada bien.

Por estos días Britney viene haciendo fuertes descargos contra su madre Lynne Spears, luego de acusarla en redes sociales y recordar las veces que fue maltratada e incluso cuando fue golpeada por salir una noche de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

A pesar de las disculpas públicas y el arrepentimiento de Lynne (lo hizo en redes porque Britney la tiene bloqueada), a la artista no le importó la desesperación de su madre ya que carga con un fuerte dolor emocional y cómo la dejaron a la deriva con respecto a la tutela. "Tomá tus disculpas y vete a la mier..!!! Y a todos los doctores por joderme la mente… Ruego que todos se quemen en el infierno!!!”, lanzó como respuesta.

Ahora bien, Britney sigue con esta ola de furia para contra sus padres y el apuntado por estas horas fue su padre, James Parnell Spears, con quien también tiene una fuerte disputa. Lo cierto es que la cantante no lo perdonó, disparando durísimo en una publicación contundente que luego decidió borrar a los pocos minutos.

"Me pregunto, ¿cuál es el secreto? ¿Qué están escondiendo? ¡Vamos, padre sabio. Tú querías sentarme durante cuatro meses, exponer mi cuerpo a las enfermeras, mientras me duchaba como un maldito perro! Intimidándome con sus preguntas", comenzó su descargo, recordando aquel momento en el que la internaron en un centro psiquiátrico en 2019.

“Lo diré hasta el día que me muera: ¡Mi familia arruinó mi vida! Ellos me trataron como a un puto perro! Mi papá siempre me dijo que estaba gorda, así que nunca me sentí bonita o suficientemente bien y pienso que eso me hizo sentir lo más feo. Recuerdo el miedo de estar asustada por lo que él haría ¡Él nunca fue un padre para mí porque él siempre estaba ebrio!”, siguió.

Spears continuó con su crudo relato: "Mi padre me decía que el cuerpo de mi novio era perfecto y que yo necesitaba trabajar en el mío porque no estaba ejercitada... ¿Qué padre le dice a su hija que su novio tiene un cuerpo perfecto? Siempre mi familia me hizo sentir que no era suficiente".

Y remató, fuerte y con toda la vehemencia, sin guardarse nada: “¡Todas las mañanas me despierto y cada noche antes de irme a dormir le rezo a Dios para que recibas solo 5 minutos del dolor que sentí en ese lugar durante 4 meses! ¡Rezo para que te quemes en el infierno, hijo de put...!”. Britney borró la publicación luego, pero ya varios habían tomado una captura de ese durísimo descargo.