Las alarmantes palabras de Britney Spears que preocuparon a todos

Parecía que todo estaba comenzando a estar bien en la vida de Britney Spears. Primero se logró librar de la custodia legal de su padre, James Spears, después se casó con el hombre que cama, el actor Sam Asghari, y finalmente adquirió una nueva y exclusiva propiedad para comenzar allí una nueva historia.

Pero en medio de toda esa felicidad comenzaron a salir a la luz polémicas referidas a la relación que tiene con sus dos hijos, frutos de su relación con el bailarín Kevin Federline. Fue él quien decidió romper el silencio, hablar en nombre de Sean y Jayden y decir que los adolescentes sienten vergüenza de su madre.

Britney con sus hijos hace algunos años.

En diálogo con The Daily Mail, el hombre contó por qué los chicos no fueron a la boda de Britney Spears: “Los chicos decidieron que por ahora no quieren verla. Han pasado algunos meses desde la última vez que la vieron, y ellos también decidieron no ir a la boda”.

Fue ahí cuando la artista decidió romper el silencio y expresar lo triste que la ponía que su ex saque a la luz cosas que son de la intimidad familiar. Sin embargo, luego fue Jayden quien rompió el silencio y habló de lo que piensa de su madre.

“Estoy totalmente convencido que esto se puede arreglar. Sólo va a tomar mucho tiempo y esfuerzo. Solo quiero que ella mejore mentalmente. Cuando se mejore, tengo muchas ganas de volver a verla”, dijo el menor de los jóvenes. Según había dicho Kevin Federline, a los dos les avergüenza la actitud que tiene Spears en Instagram.

Ahora, salió a la luz un audio que publicó TMZ en el que se puede escuchar a Britney Spears cómo se siente tras la distancia que tomaron los menores: “Desde que se fueron. honestamente, sentí que una gran parte de mí murió”.

Los hijos de Britney en la actualidad.

“Literal, ya no tengo ningún propósito en la vida; ellos eran mi alegría, eran mi todo. Espero poder verlos. ¿Por qué se les hace fácil dejarme así?”, dice segundos después realmente desconsolada.

Se sabe que la cantante y su expareja comparten la custodia legal de los chicos, pero ellos prefirieron quedarse con su padre. El bailarín aseguró que la artista es violenta con Sean y Jayden, y que ha hecho acusaciones muy graves en contra de los dos.