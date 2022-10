Tras revelar que fue golpeada por su madre, Britney Spears habló sobre la noche con Paris Hilton y Lindsay Lohan

Recientemente, Britney Spears reveló una de las situaciones más feas que han quedado grabadas para siempre en su memoria, según reveló Page Six, un importante medio internacional. Aquella vez que su madre la golpeó fuertemente, después de haber llegado de una fiesta junto con Paris Hilton y Lindsay Lohan.

Lindsay Lohan, Britney Spears y Paris Hilton. Imagen extraída de Cosmopolitan.

Este año la guerra que la cantante tiene con su familia, ha sido noticia en diversas ocasiones. Sin embargo, con miles idas y vueltas, rumores y otras cosas, las tapas de los diarios se llenaron con la frase: "Britney Spears libre de la tutela", pues la intérprete de "Toxic" logró ponerle fin a la tutela legal que puso Jamie Spears, su padre, con la cual controló todas las decisiones mediáticas, financieras y hasta personales de la cantante, desde el 2008. Hace algunos días, ella decidió manifestarse y subió una publicación a su cuenta de Instagram, pero horas más tarde la borró.

En el post la cantante expresó: "La primera vez que me abofetearon fue la noche en que Paris y Lindsay me dejaron en mi casa de la playa con mis bebés. Mi madre estaba cuidando a Jayden y Preston...¿Si, estuve de fiesta hasta las 4 de la mañana y mi madre estaba furiosa! Entré, me miró y me golpeó tan fuerte que nunca lo olvidaré!". A su vez en la publicación colgó un pequeño video de la película "Monster in Law", (La madre del novio), en donde Jennifer Lopez está dando una chachetada a Jane Fonda.

Britney explicó que la situación ocurrió después de una noche de fiesta con sus amigas, luego de su separación con Kevin Federline, por lo que su madre, Lynne Spears aparentemente estaba muy molesta. Desde aquél momento se ha preguntado cómo se siente abofetear a alguien así y reveló que nunca ha reaccionado de manera similar.

Britney Spears y Kevin Federline. Imagen extraída de MARCA.

La progenitora de la cantante comentó la publicación y escribió: “¡Lamento mucho tu dolor! ¡He estado arrepentida durante años!” y agregó “¡Te quiero mucho y te extraño!”. De hecho, una fuente cercana a Page Six reveló que desde hace un tiempo Lynne ha intentado contactarse con su hija, pero esta ha bloqueado sus números.