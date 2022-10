Las fotos del casamiento de una actriz de Games of Thrones que juntó al elenco

'Game of Thrones' ha sido una de las series de mayor prestigio que supo marcar una época. La ficción se ha convertido en una serie de referencia y en un verdadero fenómeno que, independientemente del paso del tiempo sigue generando un fuerte interés alrededor de todo el mundo. Por eso mismo, esa repercusión tuvo un marcado que surgió desde la serie y se extiende al día de hoy.

La ficción GOT se estrenó en el año 2011 y terminó en 2019 con un total de 8 temporadas y 73 capítulos. Batió récords de audiencia y prácticamente resultaba una religión o hábito reunirse a ver el estreno de cada capítulo. Como parte de ese marcado éxito, la propia cadena HBO estrenó en agosto pasado 'House of the Dragon' como parte de una precuela de la serie madre original.

Por eso, al ser una de las tiras más importantes de los últimos años, es imposible olvidar sus entrañables personajes y la motivación que produce cada vez que la vida real puede juntarlos desde entonces es enorme. Y por estos días se dio una esperada reunión del elenco de la serie, con el casamiento de la actriz Lena Headey.

Headey, que se había puesto en el personaje de Cersei Lannister durante la serie, contrajo matrimonio con su pareja, el actor de 'Ozark' Marc Menchaca. La ceremonia tuvo lugar el pasado 6 de octubre en el sur de Italia, en la región de la Puglia. Hasta allí viajaron familiares y amigos, entre los cuales se destacan varios personajes de GOT.

Y es que Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark) junto a su esposo Joe Jonas, Michelle Fairley (Catelyn Stark) y Conleth Hill (Varys) fueron algunos de los famosos invitados a la boda.

Luego, en base a varias publicaciones que realizaron mediante sus redes sociales, los invitados al evento compartieron fotos y videos mostrando parte de la intimidad del gran día de Headey y Menchaca. En las mencionadas imágenes se podía ver a las estrellas de la saga tomando vino y sonriendo juntos, disfrutando del gran día.

Scinuà, un restaurante local, también compartió una instantánea de la reunión de los actores de la serie en la que aparecen Dinklage, Fairley y Hill. Definitivamente resultó un furor y tampoco es tan ocasional tener la posibilidad de verlo juntos, así que siempre es seductor pedirles una foto.

El final de GOT dejó algunos cabos sueltos, con un cierre muy criticado y hasta con cambios en algunos personajes importantes. Hace poco, Emilia Clarke se pronunció respecto al final de la serie una vez más, en desacuerdo: “Sigo pensando que Daenerys no hizo nada malo. No es justo que Jon viva. Quiero a Daenerys con él. Con Jon”, destacó sobre una de las escenas polémicas.