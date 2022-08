Este es el personaje que interpretaría Emilia Clarke en Secret Invasion

Si hay una actriz que ha demostrado en la última década que puede adaptarse a cualquier papel y brillar sorprendentemente ante las cámaras esa es Emilia Clarke. La vimos crecer en su carrera actoral como Daenerys Targaryen, la Madre de los Dragones y ser la Reina que todos queremos; más tarde tuvo su participación en la franquicia de George Lucas para, en la actualidad, ser reclutada por los ejecutivos del Universo de Marvel y darle su interpretación estrella en Secret Invasion.

Secret Invasion es uno de los proyectos de Marvel para la plataforma Disney Plus más esperado por los seguidores de la marca. Está basado en una popular historia de las novelas gráficas, pero en este caso, se trata de una serie de eventos más personales que los de la trama de las viñetas, aunque no modificará el nivel de paranoia que sienten los héroes implicados frente a la invasión de los Skrulls, alienígenas “cambiaforma” que pueden tomar el lugar de cualquier personaje de la marca.

Secret Invasion sigue adelante con la tradición del Universo Cinematográfico de Marvel que estrenó en la plataforma de La Casa del Ratón shows como WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Moon Knight y Ms. Marvel sumándose esta serie a los demás títulos que avanzan la Fase 4 del MCU y vienen sorprendiendo al fandom, especialmente con todo lo que está ligado al multiverso.

Kevin Feige parece apostar fuerte con Secret Invasion en Disney gracias al retorno de personajes clásicos del Universo Cinematográfico de Marvel como los agentes Nick Fury y Maria Hill sumados a nuevas caras. ¿Qué nombres participan en Secret Invasion? Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Emilia Clarke, Cobie Smulders, Olivia Colman, Christopher McDonald, Carmen Ejogo, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott y Martin Freeman.

Nadie sabe a qué personaje interpreta en el show Emilia Clarke, famosa por participar en la popular serie de HBO, Game of Thrones. Sin embargo, el insider Daniel Richtman desestimó que la intérprete haga las veces de la Princesa Veranke o Abigail Brand y apuntó a otro personaje: la Skrull conocida como G’iah, lo que justifica el misterio alrededor de este casting porque adelantaría mucho de la trama de Secret Invasion.

Emilia Clarke interpretaría a G'iah en Secret Invasion.

En las novelas gráficas G’iah era una agente encubierta de los Skrulls y se infiltró junto a sus hijas en la Tierra haciéndose pasar por seres humanos comunes y corrientes gracias a su capacidad de cambiar de forma. Incluso fue parte de un plan en el que suplantaron momentáneamente a Tony Stark y Pepper Pots, para robar información secreta. G’iah modificó su alianza una vez que vio la brutalidad que su pueblo estaba dispuesto a usar para alcanzar sus metas.

Sabemos que hay un grupo de Skrulls que llegó a la Tierra durante los eventos de Captain Marvel liderados por Talos y son “buenos”. Sin embargo, la raza también tiene integrantes que quieren ver a su Imperio regresar a épocas de gloria pasadas sin importarles los sacrificios que deban realizar en el camino. G’iah empieza como un personaje malo, pero una vez que descubre las acciones de su gente decide cambiar de bando. ¿Otro dato? Ella podría ser parte de la película The Marvels.