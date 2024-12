Horacio Marín, presidente de YPF: qué piensa y qué quiere hacer una de las personas más importante de Argentina

“Hasta que Messi no hizo un equipo no ganó un mundial. Era mucho mejor en los otros mundiales, pero pudo ganar cuando tuvo un equipo. Cuando el ego está en la mesa, no se logra nada”, decía Horacio Marín como ejemplo de la impronta que intenta ejecutar en YPF. El ejemplo es raro en sus palabras, pues suele usar otro deporte como base para hablar. Jugó tenis de alto rendimiento y se retiró cuando vio que algunos de sus objetivos eran inalcanzables. Pues como ingeniero químico y especialista en energía ahora vive lo que considera su “grand slam”, un grand slam argento. “YPF es la argentinidad al palo”, repite cuando puede y grafica cómo la petrolera estatal es la empresa de mayor impacto en el país: es la que más petróleo exporta, pero también la que más combustible vende y distribuye. Incluso la segunda mayor vendedora de hamburguesas y café y la principal compradora de pelotas de fútbol. “No queremos tener posición dominante, sino agrandar el valor”, aclara.

Horacio Marín es el hombre más importante de Argentina fuera de la política. Tiene en sus manos los proyectos de inversión más grandes de la historia, pero sobre todo la responsabilidad de aprovechar el gas y el petróleo guardados en Vaca Muerta. Ese plan cambiará no solo la matriz energética, sino productiva de Argentina, con la posibilidad de multiplicar exportaciones y hasta generar una especie de “refundación” de la Patagonia.

El registro de Marín en la ATP.

Aunque ocurrirá con decisiones que se tomarán desde Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. En el piso 26 de la torre YPF se montó la base logística desde donde se comandarán todas las operaciones de Vaca Muerta, incluidas las directivas de los procesos de fractura. “No va a haber más ingenieros, geólogos en los pozos. Tenemos 300 megas por segundo de conectividad en todos lados. No hay más ingenieros o geólogos que van a los pozos. Vamos a tener un representante, pero todo pasa por Starlink Toda la física y la inteligencia artificial que se puedan imaginar está disponible. Desde el piso 26 de la torre de Puerto Madero se va a comandar. Van a trabajar 12 horas, con turnos rotativos y ahí se toman las decisiones. Eso es calidad de vida y eficiencia, porque se terminaron los viajes”, adelantó Marín. El 13 de diciembre será la presentación oficial de ese nuevo esquema de trabajo.

Marín es del 63, como la canción de Fito Páez. Es platense y extenista. Nacido y criado como profesional en Techint, fue de la mano de esa empresa que logró perfeccionarse en Texas, una de las mecas de la industria petrolera. Justamente el actual desarrollo de Vaca Muerta le debe mucho a lo que ocurrió en Estados Unidos: gran parte de la tecnología inicial se "importó" desde ese país, a quien Marín considera como principal competidor. "Nosotros competimos con Estados Unidos y hoy somos más competitivos", asegura. Desde la Universidad de Texas lo premiaron con el Distinguished Alumnus Award 2024.

Horacio Marín recibiendo el premio en Texas.

Un plan, el plan

Las metáforas que usa Marín son llanas, de la vida cotidiana. “Cuando llegué pregunté como lo hace mi nieta, que pregunta una y otra vez por qué. Hay cosas que se hacían sin explicación. Pero la clave es la eficiencia”, explica. “El objetivo de YPF es sumar valor, agrandar la torta. No queremos tener posición dominante, sino que haya valor. El argentino está acostumbrado a una “suma cero”, a no mirar el largo plazo, a no agrandar la riqueza de todo. El desarrollo total de Vaca Muerta es la gran oportunidad”, dijo cuando estuvo en Mendoza.

Justamente Marín pasó por la provincia en un momento complejo, pues la empresa está en plena ejecución del Plan Andes, por el cual se desprenderá de 14 áreas maduras para concentrarse en Vaca Muerta. Marín defendió esa visión. “YPF no puede hacerse cargo de áreas maduras que no son rentables. Son para empresas chicas y medianas. Nosotros tenemos que tener foco en lo más rentable: en Vaca Muerta…YPF tiene que generar valor, no tiene que generar subsidio. No vinimos a hacer subsidio. Nos vamos a dedicar a Vaca Muerta y generar para el país, para contribuir 14 mil millones de dólares de exportación”, agregó.

En la mesa había más de 30 personas. Todos directivos, técnicos y responsables jerárquicos de la refinería de Luján de Cuyo. Con pocos protocolos, Marín preguntó por los responsables de un área. Llano, pero frontal. No es común que un CEO baje del estrado y pregunte sin intermediarios. “Espera que le respondas, no te saca la mirada y escucha”, comentó a MDZ uno de los presentes en esa reunión, cuando le presentó a todos su plan 4x4.

YPF concentra toda la atención en Vaca Muerta.

Marín viene de Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, y tuvo a su cargo uno de los yacimientos más importantes de Vaca Muerta: Fortín de Piedra. Según él, desde que lo nombraron en YPF dejó de dormir, incluso antes de que Javier Milei ganara las elecciones. No habla de política y ni siquiera nombra a Milei. Sí explica que parte del resultado de YPF hoy es debido a “una política económica excelente del Gobierno nacional” y tener un norte. “Las 12 mil personas que estamos en YPF sabemos lo que queremos cada día. Y luego hay un gran cambio de gestión. Vamos a ser un tractor que superará los obstáculos. Cualquiera que se ponga enfrente, le pasamos por arriba. Nuestra generación tiene que ayudar a la Argentina bajando la pobreza generando valor, no generando distribución”, opina Marín.

Según el presidente de la empresa YPF tiene un potencial para aprovechar 10 mil locaciones y 200 mil millones de dólares de inversión. El oleoducto Vaca Muerta Sur, el gasoducto hasta Sierra Grande y la planta de GNL son algunos de los mega proyectos que YPF lidera, con la negociación por la venta a futuro del gas que puede ser la fuente de financiamiento principal. Marín asegura que tiene fecha de salida de YPF, un día después de cumplir los objetivos. “Los liderazgos se definen por liderazgos, no por consenso. Si me equivoco lo cambio, pero se lidera. Para tener resultados extraordinarios hay que tener desafíos extraordinarios”, dice.