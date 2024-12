Minería responsable: sacan lo mejor de 4 estándares para hacer uno nuevo

La Mining Association of Canada (MAC), que dio a luz al programa HMS (Hacia una Minería Responsable), se sumó para crear de manera colaborativa un estándar de gestión minera práctico y aplicable en cualquier lugar del mundo y ya está trabajando en el unificado que se denomina Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados (CMSI).

El programa HMS fue establecido en el 2004 y Argentina adhirió en el año 2016 convirtiéndose en el primer país latinoamericano que adhirió a la iniciativa internacional, aplicando ocho protocolos para garantizar con ellos la transparencia de las acciones, procesos y procedimientos en cada uno de los yacimientos mineros, así como la fluidez en las vías de comunicación con las comunidades de interés en las zonas aledañas.

La participación en HMS es obligatoria para las empresas miembro de la MACy también para los asociados de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que es la entidad asociada al programa y puso como condición de membresía la implementación. Un dato; la Mina Veladero, ubicada en la Provincia de San Juan y operada por Barrick y Shandong Gold, se convirtió en la primera en el país en acreditar el cumplimiento del estándar. El emprendimiento aurífero Veladero adhirió al programa “Hacia una Minería Sustentable” en el año 2017. Por citar otro caso, Josemaría (Lundin Mining) lo hizo en el año 2019 y en el 2023 presentó su primera autoevaluación completa que fue verificada externamente durante ese año.

Según Pierre Gratton, presidente y CEO de la Mining Association of Canadá (MAC), el nuevo estándar y el HMS- TSM tienen mucho en común. Por ello, es pertinente dar un pantallazo de este programa cuyo objetivo es darle a la sociedad una visión general del desempeño de la industria en áreas sociales y medioambientales clave. Justamente por eso sus protocolos son acercamiento comunitario, planificación de gestión de crisis y comunicaciones, salud y seguridad, manejo de relaves, preservación de la biodiversidad, manejo del agua, cierre de mina y gestión del uso energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo funcionan? Año tras año, los yacimientos que adhirieron al programa hacen una evaluación interna aplicándolos. Los criterios de evaluación van desde una letra C-B-A-AA hasta la excelencia, que corresponde a la AAA. Ese informe es propiedad de la empresa y puede publicarlo o no en su página web.

Pierre Gratton, presidente y CEO de la Mining Association of Canadá.

A partir del tercer año desde la adhesión, la empresa convoca a un Verificador Externo (VE) para la evaluación de sus protocolos y los resultados obtenidos se ponen a consideración de un Panel independiente que representa a la sociedad. Es multidisciplinario, independiente y voluntario y está compuesto por representantes de la sociedad y sus miembros no pueden ser funcionarios públicos en ejercicio ni empleados en actividad de las empresas mineras. Su lugar se renueva cada tres años sin la posibilidad de ser reelectos.

La aplicación del programa en cada yacimiento y la participación de un panel independiente hacen la diferencia entre el HMS y otros programas de control en la cadena de valor de la industria minera. En definitiva, el programa HMS es un sistema de desempeño reconocido mundialmente que ayuda a las empresas mineras a evaluar y gestionar sus responsabilidades sociales y medioambientales.

Habiendo repasado los aspectos del HMS, es inevitable preguntarse qué lo asemeja, o no tanto, a la Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados cuya primera ronda de consulta pública culmina el lunes próximo. En el segundo o tercer trimestre de 2025, quedará establecido el Consejo de Administración – integrado por 17 personas encabezado por un presidente independiente, es decir que no trabaja en la industria minera y metalúrgica- que se creará para aprobar los borradores de documentos para la segunda consulta pública que será más corta. Lo que existe hasta el momento es un borrador de estándar consolidado, un modelo de gobernanza, un proceso de garantía y una política de informes y reclamaciones relacionada.

El objetivo es que esta norma sea adoptada por una amplia gama de empresas mineras, grandes y pequeñas, de todos los productos y ubicaciones, para impulsar la mejora del rendimiento a gran escala. Una característica importante es que es aplicable a cualquier instalación, en cualquier parte del mundo, que esté comprometida con prácticas responsables. Esta masiva adopción le daría la cobertura más amplia de cualquier norma minera voluntaria hasta la fecha, y se prevé que su implementación incluya a casi 100 empresas mineras en aproximadamente 600 instalaciones en alrededor de 60 países.

La Iniciativa de Estándares Mineros Consolidados reúne los atributos de las cuatro normas individuales, eliminando duplicaciones, llenando lagunas e introduciendo mejoras de ser necesario. Comprende 24 áreas de desempeño y cada una tiene requisitos agrupados en tres niveles distintos: Práctica Fundamental (una posición de partida de conformidad con los estándares mínimos de la industria); Buenas Prácticas (un nivel de práctica en línea con los estándares de la industria y las normas, marcos y directrices internacionales) y Práctica Líder (un nivel de práctica que va más allá de las buenas prácticas y demuestra liderazgo o las mejores prácticas).

De acuerdo con el calendario, a partir del 2026 se haría la implementación y comenzará el periodo de transición al nuevo estándar, que según Gratton, sería de unos tres años. Tal es así que el Programa HMS continuará 4 o 5 años más.

-HMS/TSM, ICMM, The Copper Mark y The World Gold Council: ¿Qué tiene cada estándar que no tenga el otro?

-ICMM y WGC tienen estándares más al nivel de principios, pero tratan muchos temas. HMS trata menos temas, pero es mucho más detallado, tiene más criterios de desempeño. Los procesos de garantías también no son iguales.

-El estándar consolidado tiene 24 áreas de desempeño ¿Cuáles no están contempladas en HMS?

-Hay algunas. En general HMS no trata áreas que para nosotros en Canadá no han sido consideradas prioridades por la calidad de la legislación canadiense y la práctica.

-HMS tiene 5 niveles de desempeño y este 3 ¿por qué son menos en el nuevo estándar?

-Hemos eliminado el nivel “C” de HMS, que simplemente indicaba que una instalación minera no cumple los criterios de nivel B que es, más o menos, igual al “nivel básico” del nuevo estándar. El nivel de liderazgo es una combinación de los niveles AA y AAA, más exigentes.



-Habrá 4 representantes de empresas mineras ¿cómo serán elegidos?

-Las tres cámaras (MAC, ICMM y WGC) van a elegir un representante cada uno al primer consejo. El cuarteto sería nominado por un proceso todavía a definir.

- ¿En qué consiste la consulta pública y se hizo esto para HMS?

-HMS si ha consultado sobre nuevos protocolos en el pasado. Pero fue un proceso más graduado y no sobre un estándar completo como este. El resultado de la consulta sería un nuevo borrador sobre cual consultamos otra vez en 2025.



-El nuevo estándar será optativo, ¿eso quiere decir que la adhesión no será obligatoria para las empresas miembro de MAC como lo es HMS?

-Eso está todavía por decidirse.



- ¿Se puede tener este nuevo estándar y conservar otros?

-Si, pero el objetivo es de simplificar el terreno y reducir el nombre de estándares.

-Con HMS, a partir del tercer año desde la adhesión formal, la empresa convoca un Verificador Externo (VE) para la evaluación de sus protocolos y los resultados se ponen a consideración de un Panel independiente ¿el nuevo estándar tendrá un panel así?

-El nuevo estándar tendrá un consejo multisectorial. Queremos también que cada país establezca un panel nacional,, pero no es obligatorio.

- ¿El nuevo estándar cuándo quedaría listo y a consideración de las empresas para adherir?

-Publicaremos un estándar final en 2026 con un periodo de transición desde los estándares existentes al estándar consolidado de tres años.



Los tres estándares

-The World Gold Council, es el Consejo Mundial del Oro formado en 1987 por algunas de las compañías mineras más vanguardistas del mundo. La información y las herramientas que ofrece ayudan a los inversores institucionales y minoristas a aprovechar el oro como un activo estratégico en una variedad de condiciones económicas y geopolíticas.

-ICMM es el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) fundado en 2001 como una organización de liderazgo dirigida por directores ejecutivos, con la premisa de mejorar el desarrollo sostenible en la industria de la minería y los metales. El ICMM estima que agrupa un tercio de la industria mundial de metales y minería.

-The Copper Mark, la marca Copper Mark es el marco de garantía líder para promover prácticas responsables en las cadenas de valor del cobre, el molibdeno, el níquel y el zinc. Demuestra la contribución de la industria del cobre al desarrollo sostenible y ofrece un programa integral de garantía social y ambiental para la producción de cobre. Los productores } que participan en la marca Copper Mark se comprometen a cumplir con prácticas operativas responsables reconocidas internacionalmente.