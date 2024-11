San Juan vuelve a licitar áreas mineras, y podria sumar un proyecto clave

Haciendo un repaso por la cronología de las licitaciones del organismo minero provincial, no hubo hasta el momento una distancia tan corta entre una y otra. La que viene sentaría precedente por hacerse tan seguido de la última, es decir al año siguiente, y también porque será íntegramente de la gestión del gobernador Marcelo Orrego que cumplirá un año timoneando la provincia cuyana. ¿Íntegramente? Claro. Es que el concurso público del IPEEM, por el cual el empresario mendocino José Luis Manzano, dueño del holding Integra Capital que fundó hace casi tres décadas, fue el único oferente quedándose con tres de las ocho áreas ofrecidas, se convocó en octubre del año pasado cuando Orrego aún no tomaba las riendas de la jurisdicción minera.

Sí le tocó al orreguismo firmar el contrato de concesión para que Minera Aguilar explore durante un lustro (con posibilidad de prorroga y la posterior explotación) las áreas Amarillos, ubicada a 10 kilómetros del Proyecto Josemaría, en Iglesia, la vecina del Proyecto Altar que se llama Chez 6, en Calingasta, y Anahí – Pía.

San Juan Licita nuevas áreas mineras.

El IPEEM, creado en 1989, dispone de áreas mineras para ser entregadas a terceros mediante contratos de riesgo para la exploración con opción a explotación, y la adjudicación de áreas se hace mediante licitación pública o contratación directa. De acuerdo con las leyes vigentes, el Estado tiene prioridad de tomar todos los derechos mineros que quedan vacantes, con un límite de hasta 100 mil hectáreas. A lo largo de la historia del organismo hubo unas cuantas licitaciones y algunas contrataciones directas, pero el emblema es Veladero. Fue en el año 2002 cuando el IPEEM firmó el contrato de explotación con Minera Argentina Gold S.A. para la explotación de la mina aurífera, hoy propiedad de Barrick y Shandong Gold, que el año próximo cumplirá dos décadas en producción. Es emblema por una simple razón: por primera vez, un área cuya titularidad es del IPEEM pasaba a la etapa de explotación.

Matices

Retomando el hilo del comienzo de esta nota, en la historia reciente de las licitaciones del Instituto es la primera vez, la del 2023, que una única empresa llega a la instancia final del proceso licitatorio y, además, es de origen nacional. Que quede una sola no significa necesariamente que es la mejor o que la propuesta fue remotamente inmejorable, el olfato puede conducir a sospechar que hubo menos interés o que, a la hora de poner en un sobre la cifra de inversión no había suficiente cash, quitándole éxito a la licitación mitad uñaquista y mitad orreguista, En la licitación, las empresas presentan dos sobres. El N° 1 tiene los antecedentes y el N°2 la oferta económica y el programa de prospección y exploración con las fases de trabajo propuestas.

Siendo justos, no hay que obviar un dato que es oportuno refrescar para levantar, llegado el caso, la autoestima del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras. En enero del 2019, el IPEEM hizo la convocatoria de concurso público de oferta de seis áreas mineras que incluía tres que quedaron vacantes de la anterior licitación (La Ortiga, León I y Dorita 3) agregando otras tres (JMI, JMII y Los Crisoles), pero en mayo el Gobierno anuncio que se aplazaba hasta noviembre porque había un solo oferente. Luego se volvió a prorrogar para marzo del 2020 y, en definitiva, nunca se concretó.

“Por lo que me comunicaron, en el IPEEM tienen pensado hacer una nueva licitación para el mes que viene que tendrá las áreas que quedaron más otras nuevas. La verdad es que desconozco, por qué no accedieron más empresas a la instancia final de la apertura de sobres y de esa etapa del proceso, pero ojalá que la de diciembre sea igual o más atractiva y vengan muchas empresas interesadas”, dijo a este medio Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan.

Igual, aunque las empresas compren el pliego de licitación no hay que cantar victoria porque no las obliga a seguir en carrera y podrán bajarse si las condiciones que ofrece el pliego no las convence. Otra razón es que no siempre los compradores llegan a tiempo para presentar la propuesta.

Áreas más atractivas

¿Qué podría hacer más atractiva esta licitación en puerta? Los funcionarios del IPEEM -organismo que sigue teniendo a Eduardo Machuca como presidente (el presidente y el vice son designados por el Poder Ejecutivo) y es la herencia uñaquista-, deberían tener la respuesta que, hasta último momento, guardarán bajo siete llaves.

El que no arriesga no gana, dice el refrán popular, Mejor arriesgar. En el llamado a licitación del año pasado no se agregó al paquete el área Del Carmen que fue devuelta por la minera Barrick en 2023 y hay chance de que esta vez sea el bonus track de la primera licitación encarada en la gestión de Orrego. Cortito: meter esta área en la licitación sería como incorporar una celebrity al reparto, aunque ahora el metal rojo es el más codiciado. El motivo de la devolución fue porque a Barrick se le terminaba el contrato de exploración y decidió no extenderlo. Así es como una de las áreas que más se ha explorado en la provincia volvió nuevamente al Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, tras una década en manos de la minera canadiense. Según explicaron desde el Ministerio de Minería de San Juan, la decisión de la empresa responde al tamaño. Es que, hasta el momento, Del Carmen tiene casi 1 millón de onzas y si no tiene más de 3 millones es un proyecto chico según los criterios de Barrick.

Del Carmen está ubicada en Iglesia, en el cinturón de oro conocido como Valle del Cura, a unos 5.200 msnm en la Cordillera de Los Andes. Tiene una extensión de 15.000 hectáreas, y está cerca de la mina Veladero. En el transcurso de 30 años, todas las empresas que exploraron Del Carmen perforaron unos 66.139 metros en 254 sondajes en la cordillera.

Las licitaciones en detalle

-AÑO 2011: la última licitación de la gestión de José Luis Gioja, gobernador de San Juan durante doce años, fue en el año 2011 al inicio de su tercer periodo. Las áreas que se ofrecieron por entonces fueron Jagüelito y La Ortiga y ambas tuvieron oferentes: la empresa canadiense GSC Resources ofreció invertir US$ 25,5 millones en La Ortiga por el plazo de cinco años (2.6% de la facturación de los minerales en concepto de derecho de explotación) y la mexicana Mexplort SA propuso US$ 7 millones por Jaguelito durante dos años (3% por derecho de explotación).

Lo cierto es que GSC Resources devolvió antes el área al IPEEM y pareciera que La Ortiga es mufa. Es que fue devuelta unas cinco veces -capaz queda corto-al Instituto minero provincial. En septiembre del 2013, los legisladores sanjuaninos autorizaron al IPEEM a la contratación directa de la empresa San Juan Mining SA para explorar el área, con la opción de explotarla. Ese contrato nunca se firmó y la intención de explorar quedó en nada. Siete años después, en el 2020, con el entonces gobernador Sergio Uñac, se aprobó a través del IPEEM el contrato con la empresa Del Carmen SA, aún vigente, que establecía una inversión de U$ 6.500.000 para realizar trabajos de exploración por el período de cinco años. Antes ya había sido explorada por Barrick (1995-1998) y después lo hizo la americana Narrow S. A. (2007-2009) que presentó una mejor oferta de trabajo que la empresa Sumitomo.

El área aurífera, que fue licitada desde los ‘90, tiene una superficie de 5.000 ha y está ubicada en el Valle del Cura, Iglesia.

-AÑO 2016: después de 5 años, se ofrecen al mercado minero 5 áreas de oro, plata y cobre. Al año siguiente, se concretó la adjudicación de tres áreas: Southern Copper Argentina SRL (Marisa I), BEASA (Arroyo Amarillo) y Geotermia Andina (Los Despoblados), quedando Vanesa I y II, y León I. Las compañías mineras AngloGold y Newmont también habían comprado pliegos.

-AÑO 2018: se licitaron seis áreas mineras adjudicándose tres: Vanesa I y II, Rincones de Araya y Calderón Calderoncito en manos de Fortescue SAU, quedando vacantes La Ortiga, León I y Dorita 3.

-AÑO 2021: fue el llamado a licitación que más áreas ofrecio, con un total de nueve. En abril del 2022 el IPEEM realizó la apertura del sobre Número 2 y tres empresas hicieron las respectivas ofertas: Minera Del Carmen SA por el área 2, formada por Amarillos II y Los Despoblados, ubicadas en el departamento de Iglesia; Andes Corporación Minera SA, por las áreas 6 (Chez) y 7 (Marisa I, Itatí, Dorita 3 y Yatzil), que están en Calingasta, y Argentina Fortescue SAU, que hizo una oferta por las áreas 4 (Sayanca) y 7.

Sin licitación

-AÑO 2019: el IPEEM adjudico el área Manantiales de 5000 has para prolongar la vida de la Mina Casposo, emprendimiento que fue de Intrepid Mines en 2006 y luego de la australiana Troy Resources en 2007 antes de que el principal accionista, el magnate argentino Eduardo Elsztein, de Austral Gold, aportara US$ 3 millones. Estas áreas forman parte de un distrito minero que incluye a Mina Casposo, Castaño Nuevo y Castaño Viejo, en el departamento Calingasta.

-AÑO 2021: el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras recibió al aval legislativo a la aceptación de la oferta de trabajo y económica que hizo Golden Mining para la exploración de Ayen, área ubicada en el departamento Ullum. Lo mismo con la empresa Aurora Mining SA por el Proyecto Santa Bárbara del departamento Calingasta.