Regalías, proyectos y el "gobierno de la Mesa del Cobre": qué piensa el ministro de la principal provincia minera

Juan Pablo Perea recuerda como si fuese ayer el día que el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, le propuso ser ministro de Minería, rol que ocupa desde hace diez meses. Dice que, pese a que lo sospechaba, no desvió el foco de sus actividades “porque soy un convencido de que, más allá de los lugares, lo importante es aportar desde donde nos toca estar en ese momento”.

Es abogado, le falta la tesis para terminar una Maestría en Gestión de Negocio Minero y se va a dormir religiosamente a las diez de la noche, ni siquiera un partido de River lo saca de esa rutina, “Voy a terminar la tesis porque las cosas que se empiezan, y más las que son formación profesional, hay que concluirlas. Acá son desafíos todos los días que trato, desde que me levanto hasta que me voy a mi casa, de cumplirlos con la responsabilidad que este lugar requiere. Trato de aprender y aportar todos los días mi granito de arena. La provincia tiene actores muy valiosos e intento respaldarme en ellos y también de brindarles confianza para que puedan respaldarse en mí y en nuestro gobierno”, dijo el funcionario.

¿Esos desafíos le dan vueltas en la cabeza a la hora de descansar ministro? “Sí, uno piensa todo el tiempo y piensa en cómo puede hacer las cosas, para el beneficio de San Juan, de la industria minera y que ese beneficio se traduzca para todos los ciudadanos. Eso me ocurre generalmente antes de dormirme, una vez que me duermo ya no. Trato de relajarme y hacer ejercicio de respiración, cosa que no me despierte nada. Teniendo en cuenta esa responsabilidad, aprendo a convivir con ella y trato de hacer mi rutina diaria después del trabajo y descansar lo más posible”, respondió Perea. Cada cual tiene su impronta, y la del ministro, asegura que es escuchar y trabajar desde el consenso convencido de que su palabra no es absoluta.

Perea apuesta a que San Juan "gobierne" la Mesa del Cobre.

Su acercamiento a la gestión pública minera fue como Primer Vocal del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) durante cuatro años. Como ministro de Minería acompañó a quien fuera la primera designación de Javier Milei en la Secretaría de Minería nacional, Flavia Royón, a conocer la Mina Veladero que el año próximo cumplirá dos décadas produciendo oro en San Juan. Tras el paso fugaz de la salteña por esa cartera, la reemplazó Luis Lucero “que tiene mucha templanza en cuanto a sus decisiones y los pies sobre la tierra". "Me lo ha comprometido, y no lo dudo, que vendrá a la provincia y elegirá algún proyecto para ir, y yo voy a estar encantado de acompañarlo. La gestión de Lucero me parece brillante, es una persona muy sólida en cuanto a conocimiento”, describió Perea el perfil del funcionario.

Al cumplirse un año de gestión el balance es ineludible y, algunas veces, el paso seguido es considerar cambios en las figuras del equipo con el fin de darle más solidez a la gestión. Por el momento, el funcionario orreguista descarta mover fichas porque está 100% conforme. “En un futuro, en cuanto vaya aumentando la demanda propia del desembarco de los proyectos, se necesitará incrementar un poco la planta del Ministerio, porque cada vez va creciendo más el caudal de trabajo y es una repartición que tiene un plantel bastante corto, son 112 personas solamente”, comentó el ministro de Minería de la provincia cuyana que tiene cinco de los ocho proyectos de cobre en etapa avanzada de la Argentina.

En la torta del gráfico que muestran las presentaciones que despliegan por todos lados las autoridades gubernamentales y también algunos ejecutivos mineros, la provincia de San Juan está en el podio porque alberga los proyectos Josemaría, Filo del Sol, Altar, Los Azules y El Pachón. La otra porción de la torta la ocupan Taca Taca (Salta), MARA (Catamarca) y San Jorge (Mendoza). Este cuarteto de jurisdicciones integran la Mesa del Cobre oficializada hace cinco meses en suelo sanjuanino. Como no podría ser de otra manera, comenta el mundillo minero. Y, casi como si tampoco pudiera ser de otra manera, San Juan quiere sentarse en la cabecera de la mesa que activa, pero poco, y no le vendría mal una hoja de ruta para avanzar al unísono -en la medida de lo posible- con temas concernientes a la industria cuprífera. La aparición de la Mesa del Cobre exclusivamente en un evento minero no alcanza,

Juan Pablo Perea, o la gestión de Orrego mejor dicho, tiene un plan. “Una próxima acción es el tema de la presidencia de la Mesa del Cobre y una vez que esté definido eso hay que conformar las Secretarías Ejecutivas. Deberemos evaluar si va a ser un funcionario, un externo o un Comité de ministros. Y sí, hay que definir criterios, que se den debates entre las provincias sobre las regalías, de los proveedores, de cómo se acompaña a la exploración y los proyectos que están en producción, agendas de reuniones, eventos, etc.”, dijo entusiasmado el ministro.

Entusiasmo, sí. Es que hay convicción de que el humo blanco dejará a la provincia en la presidencia de esta Mesa “que fue, en algún punto, impulsada por nuestro gobernador, Entonces, todo hace suponer que sí. Pero bueno, serán decisiones que tomen los gobernadores y los ministros acompañaremos con el respaldo técnico”, señaló Perea. La Mesa del Litio es presidida por Salta, con la figura de su gobernador Gustavo Sáenz, mientras la provincia de Santa Cruz preside la Mesa Aurífera. La provincia de San Juan integra la Mesa del Cobre y también la Aurífera, las provincias de Salta y Catamarca forman parte de las tres mesas. Las únicas provincias que participan en una sola son Jujuy (Mesa del Litio), Santa Cruz (Mesa Aurífera) y Mendoza (Mesa del Cobre).

Un anuncio clave

Con viento a favor, el cobre sanjuanino podría volver a ser otro gran anuncio, tras el notición del año que fue la adquisición del proyecto Filo del Sol, que hicieron Lundin y BHP, para desarrollarlo conjuntamente con Josemaría. Es que la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) “ha cerrado la evaluación del Informe de Impacto Ambiental de explotación del Proyecto Los Azules hace aproximadamente 30 días y está en la confección de los dictámenes técnicos fundados. Esta semana vence el plazo para su presentación y los miembros de la CIEAM tienen dictámenes de Recursos Energéticos y de la DEAM (Dirección de Evaluación Ambiental Minera), faltan los demás. El Informe está en la preparación del IFU (Informe Final Único)”, adelantó el ministro Perea que prefiere no arriesgar fechas. “A mí siempre me gustó ser muy preciso. Si doy una fecha es porque la sé”. La empresa McEwen Copper presentó el Informe de Impacto Ambiental a las autoridades provinciales en abril del 2023 y, una vez que reciba la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se pondrá en la línea de largada para comenzar la construcción de la mina Los Azules y su posterior producción de cátodos de cobre. El proyecto Los Azules está en la etapa final de evaluación ambiental.

Una DIA perfecta, esa es la aspiración del ministro de Minería. “Puede salir con sus requerimientos, por supuesto. Por ahí se puede demorar un poquito más, pero es por el bien de todos, incluso de la empresa. Porque sacar una DIA con 133 requerimientos es demorar las cosas, entonces en nuestra gestión vamos a tratar que, con el procedimiento que existe actualmente, hacerlo óptimo y eficaz. Yo le pido a la Secretaría de Gestión Ambiental, que seamos óptimos y eficaces, no rápidos”, señaló el funcionario.

En una entrevista que el ministro de Minería de San Juan concedió a MDZ, hizo apreciaciones sobre un popurrí de temas vinculados a una industria que viene siendo el sostén de la economía provincial.

- Tremenda misión la suya, porque hay sanjuaninos que todavía andan diciendo que la minería no deja nada

-En estos momentos estamos como todo el país y como todas las industrias, venimos de una recesión bastante importante en la provincia. Hace más de 10 años que no se pone un yacimiento en producción. Nosotros entendemos que ahora hay otras reglas y otros atractivos que hacen que las empresas que decidieron apostar en la provincia están saliendo a buscar financiamiento y existen otras posibilidades para lograr que se concreten. Creo que la minería se va a notar cuando comience la producción de un yacimiento pero, mientras tanto, como Gobierno debemos preocuparnos por generar herramientas para preparar a esa gente, No hablo de las operadoras, sino de las personas, para que puedan competir ya sea por un puesto de trabajo, en cuanto a un oficio o una tarea profesional, e incluso vayan a competir con sus productos como proveedores porque ese es el activo que nos va a quedar el día de mañana: tener sanjuaninos preparados.

- Hay un antecedente negativo que es el RUPEM y quieren definir por ley el cupo local en la minería ¿En qué consiste?

- Nosotros no tenemos definido aún si será mediante legislación. Si entendemos la necesidad de hacer y de definir al proveedor local más allá de cualquier cosa. En la historia reciente, estaba el RUPEM (Registro Único de Proveedores de Empresas Mineras) que no prosperó, hoy es letra muerta. Nosotros tratamos de ver y de aprender de los errores y de los aciertos del pasado. Y la acción que desde el Gobierno se ejecute es siempre con la mejor intención posible. Por eso, en este diseño de definición, hemos concluido una primera etapa de escucha de todos los actores, me refiero a las distintas Cámaras de proveedores, a la Unión Industrial, como también la Cámara Minera, para que cada uno nos aporte sus ideas y definiciones y así cotejar y hacer algo global que ande bien en la provincia. Esto no es para el bien de uno ni de dos, es para el bien de una provincia. Entonces, tenemos que ejercer y ejecutar algo sólido que marche bien y consecuentemente con lo que es la provincia en materia minera. Lo hacemos ahora porque es otro momento de la minería. Hoy, después de vario tiempo hacia atrás, están volviendo a mirar la provincia, van a venir muchas inversiones y tenemos que estar preparados. La industria entró en una meseta y hoy se ha vuelto a despertar. Como política de Estado que es la minería, tenemos que brindar todas las herramientas para hacer un desarrollo que sea muy prolijo.

- Si no es legislación, ¿qué será?

- Puede ser definición, puede ser legislación, puede ser acuerdo de partes, puede ser Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Lo que puedo asegurar es que va a salir después de un análisis muy minucioso por parte del Gobierno.

- Hay reclamos de que las empresas mineras, incluyendo las exploradoras, no toman la cantidad suficiente de mano de obra local. ¿Como verifican y cotejan la cantidad que informan las empresas?

- Las empresas cumplen con el tiempo que se les impone para entregar un detalle de esa información. Yo creo que, y es una percepción personal, ustedes cumplen un rol muy importante que es la información. Hay que explicarle a los sanjuaninos que la exploración son trabajos de temporada porque viene el receso invernal. Solamente Veladero, la única mina en estos momentos que está en producción, tiene operativo invierno. Las demás entran en receso por una cuestión geográfica y de clima. La realidad de San Juan no escapa a la del país en cuanto a desocupación. Todo el mundo ha pasado por una situación de querer llevar el alimento a su casa y juega la desesperación. Entonces, creo que las empresas también deben comunicar que hay recesos, que hay etapas que se cumplen y hay que pasar a otras. Con personas informadas y con explicaciones, todo irá para adelante y hay que pedir paciencia porque los desarrollos van a llegar.

- ¿Lo controlan o es una cuestión de buena fe?

- Yo confío plenamente. Las empresas presentan el detalle en la Secretaría de Gestión Ambiental a través de las actualizaciones y las guías. Por eso creo que es importante y a medida que nosotros también vamos evolucionando, poner reglas claras en cualquiera de sus formas. En San Juan hace 10 años que no abre una nueva mina. Esperan que con el cobre eso cambie.

- ¿San Juan tiene totalmente descartado subir las regalías? Es tentador para las arcas provinciales

- A ver, es tentador. Depende cómo se vea. Nosotros entendemos la industria y entendemos que todas las empresas, tanto las operadoras como los proveedores, deben tener su rinde. Cada uno trabaja por algo, por supuesto. Para nosotros el rinde es la generación de empleo, ahí está nuestra ganancia. Que confíen en la provincia y vengan, y que las operadoras empleen a los sanjuaninos y contraten nuestros proveedores.

Ese es nuestro rinde.

- ¿Cómo viene la temporada de exploración?

- Este viernes tenemos pactada una reunión con el equipo de exploración, por lo cual distintas empresas están presentando sus planes de perforación, etc. Pero creemos que va a ser una buena temporada. Hay muchas empresas que consiguieron financiamiento, algunas más, otras menos. A las que están buscando ese financiamiento les deseo que lo consigan, porque necesitamos que nuestra provincia sea explorada responsablemente. La exploración es la que genera las oportunidades para lo que viene después.

- El destino de las regalías ¿se puede transparentar?

- Eso es uno de los principales desafíos desde que asumimos. Estamos haciendo, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y de la Dirección de Fiscalización de Ingresos, un trabajo bastante importante. Coincido plenamente en que la provincia debe saber, al margen de que se enteran porque inauguramos una obra. Hay herramientas de transparencia como, por ejemplo, el EITI (Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas), al cual hemos adherido. Estamos trabajando para eso y también va de la mano de la digitalización de un sistema, pero no son procesos de un día para el otro, son bastante burocráticos hasta llegar al resultado final.

-El Pachón, uno de los cinco proyectos de cobre con los que chapea San Juan, pero no avanza… ¿No le tiran las orejas a la empresa?

- Sí, están invirtiendo en unos puentes. Ellos están cumpliendo con sus planes de inversión. Están bastante prolijos en sus expedientes. Uno de los temas que tiene El Pachón es que hay un glaciar de escombro que, más allá de la definición y que no está en el Inventario Provincial, si está en el Inventario Nacional. Tiene sus años, vamos a decir, muchos, pero quién te dice que por ahí en esta gestión o en los próximos años se destraben algunas cosas y pueda suceder. La palabra tirar las orejas a mí no me gusta, no le tiro las orejas ni a mis hijos.

- Es una forma de decir

- Por supuesto. Pero yo siempre digo que a mí no me gusta forzar, sino me gusta incentivar.

- Todas las gestiones que le preceden prefirieron incentivar

-Bueno, déjame que yo también los incentive, que tengo fe que me va a ir bien.

- El empresariado minero insiste que sea remunerada la tarea de los miembros las Comisiones evaluadoras de proyectos mineros para acelerar tiempos ¿Qué le parece?

- Creo que con respecto a otras provincias estamos bastante ordenados con ese tema. En cuanto a procedimiento, no creo que sea correcto tomar los tiempos como largos porque son dos Comisiones acordes a los proyectos grandes, medianos o chicos, y son interdisciplinarias. Y la gente que evalúa no es el único quehacer que tiene, a eso se refieren las empresas. Entonces, es una tarea nuestra, y esto me hago cargo, buscar un punto medio para optimizar los tiempos, porque los tiempos de las empresas no son los tiempos del Estado ni de las personas. No hablo de celeridad, hablo de optimización, que funcione de la mejor manera posible. Es nuestra tarea diaria buscarle esa vueltita de rosca para ver cómo se puede hacer. Ya sea profesionalizándola desde el punto de vista de que se pida consultoría o de que sea con personal contratado y no únicamente con planta permanente. Entendemos que va a llegar un momento en que se tendrá que optimizar ese método de evaluación.

- ¿Van a trabajar en una Ley de Cierre de Minas?

- Creo que, en algún momento, que tiene que ser el adecuado, no sé si es ahora. Es una ley que le va a hacer falta a la provincia y tiene que ser hecha a conciencia, mirando legislaciones de otros países entendiendo que cada país es distinto y tiene su minería. Ser estudiosos, mirar las legislaciones comparadas y tratar de hacer una legislación adaptada a la provincia y que sea una de las mejores legislaciones de cierre de minas del mundo.

- Para eso sería oportuno comenzar con tiempo

- Bueno, tal vez lo estamos trabajando muy secundariamente. Nosotros hacemos siempre un análisis y yo digo que tenemos un laboratorio. Creo que las cosas no por hacerlas rápidas se tienen que crear parches, sino que tienen que ser efectivas y que perduren.