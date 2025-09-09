Murieron al menos 15 personas tras la ofensiva de Israel en Gaza: el mayor hospital de la ciudad se niega a evacuar

El director del hospital Shifa de la ciudad de Gaza , Mohammad Abu Salmia, aseguró que, pese al anuncio de evacuación completa de la capital del enclave palestino por parte del Ejército israelí, el equipo médico del centro no tiene intención de abandonar la ciudad ni de evacuar a los pacientes.

"Nos quedaremos con los pacientes", afirmó en un intercambio de mensajes con EFE el responsable del mayor hospital de la capital gazatí (con 402 camas) tras la orden de evacuación emitida por Israel de toda la urbe, donde viven alrededor de un millón de personas.

Según Abu Salmia, su hospital y el resto de los centros médicos de la ciudad de Gaza ya están completamente llenos, pero la situación es también crítica en el sur de la Franja, donde "no hay sitio para recibir a ningún paciente".

"La situación ahora es extremadamente peligrosa en los hospitales de (ciudad de) Gaza" tras la orden de evacuación, dijo el director médico, que indicó que todos los de la urbe están llenos con una ocupación del 300 % y "no se puede mover a los pacientes a ningún sitio de Gaza, tampoco al sur".

"Todos los hospitales en el sur de Gaza, los públicos y los de campaña están ocupados por pacientes, por heridos, y no hay sitio para llevar a ningún paciente en el sur de Gaza, así que la situación es muy, muy, muy difícil", dijo.

Abu Salmia detalló que las unidades de cuidados intensivos de los centros de la capital gazatí están saturadas. "Hay más de 50 pacientes con ventilación mecánica y oxígeno, y cuidados especiales; más de 80 bebés en incubadoras; y 350 pacientes en diálisis. No podemos atenderlos en ningún lugar de Gaza, ni en el sur", subrayó.

Solo en el Shifa, indicó que tienen a todos los pacientes de diálisis, así como a 15 personas en cuidados intensivos y a 21 neonatos en incubadoras, cuyo traslado es extremadamente difícil.

El desesperado pedido en medio del conflicto

"Nos quedaremos con los pacientes, con los heridos, en el hospital, pero nuestras experiencias con la ocupación (israelí) han sido terribles, por lo que pedimos una protección internacional urgente para los hospitales, para el personal medico, y un corredor seguro para traer a los heridos al hospital", afirmó.

Ahora, añadió, los gazatíes de la capital sufren "hambruna, enfermedad, heridas", y están "mental y físicamente exhaustos".

El Ministerio de Sanidad de Gaza lanzó este martes una "llamada urgente" a la comunidad internacional para garantizar la "protección inmediata" de los hospitales y equipos médicos en la capital del enclave, tras la evacuación completa de la urbe ordenada por Israel.

El Ejército israelí declaró toda la ciudad de Gaza como "zona de combate peligrosa", y recomendó a sus ciudadanos desplazarse hacia el sur, hacia la nueva "zona humanitaria" cerca de Jan Yunis, anunciada el pasado sábado, pese a que ya está saturada de desplazados.

EFE

FUENTE: EFE