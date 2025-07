EE.UU. sanciona a Francesca Albanese, la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos que ha denunciado a Israel por genocidio

El Estatuto de Roma está suscrito por 124 países del mundo que reconocen la jurisdicción del CPI. Washington, en cambio, no colabora con los procesos del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.

Es probable que las sanciones impidan a Albanese viajar a Estados Unidos y bloqueen cualquier activo que tenga en el país.

Esta decisión es la última escalada en una campaña del gobierno de Trump contra la CPI, tras haber sancionado a cuatro de sus jueces después de que el año pasado la corte emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Netanyahu y Gallant fueron acusados por la CPI en noviembre, junto con Mohammed Deif, un comandante militar de Hamás que se cree murió en un ataque.

Las autoridades israelíes rechazan estas acusaciones y los gobiernos de Israel y Estados Unidos han asegurado que Albanese no es apta para ejercer como relatora especial de la ONU.

Getty Images El secretario de Estado, Marco Rubio, asegura que Albanese ha expresado un "antisemitismo descarado".

"Antisemitismo descarado"

Rubio advirtió que Albanese "ha expresado un antisemistismo descarado, ha expresado su apoyo al terrorismo y ha mostrado un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente".

"Este sesgo ha sido evidente a lo largo de su carrera", agregó.

Es probable que la medida provoque una fuerte reacción por parte de quienes exigen responsabilidades por el número de muertes civiles a causa de la ofensiva militar de Israel en Gaza.

Rubio también criticó a la relatora de la ONU por haber escrito "cartas amenazantes a decenas de entidades en todo el mundo, incluyendo importantes empresas estadounidenses de los sectores financiero, tecnológico, de defensa, energético y hotelero, haciendo acusaciones extremas e infundadas y recomendando a la CPI que investigue y procese a estas empresas y a sus ejecutivos".

"No toleraremos estas campañas de guerra política y económica, que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra soberanía", añadió el secretario de Estado, que se reservó tomar más acciones contra el "abuso de poder" de la CPI.

La relatora especial no ofreció una respuesta de forma inmediata.

Más temprano este miércoles, Albanese criticó a los gobiernos de Italia, Francia y Grecia por permitir el uso de su espacio aéreo y darle un "paso seguro" a Netanyahu en su viaje de Israel a Estados Unidos. Los tres países son miembros de la CPI.

"Están obligados a detenerlos. Los ciudadanos italianos, franceses y griegos merecen saber que toda acción política que viole el orden jurídico internacional los debilita y pone en peligro a todos ellos. Y a todos nosotros", dijo en X.

Getty Images La decisión del Departamento de Estado se produce durante una visita de Benjamin Netanyahu a Washington.

La trayectoria de Albanese

Francesca Albanese nació en Italia en 1977 y es una abogada internacional especializada en derechos humanos y Medio Oriente.

En mayo de 2022, fue designada como relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

Antes fue investigadora en el Instituto para el Estudio de la Migración Internacional de la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos.

Ha sido autora de diversas publicaciones sobre el conflicto palestino, una de ellas titulada "Los refugiados palestinos en el derecho internacional" y publicada en 2022 que es considerada un hito en la literatura sobre el tema. Ha sido conferencista en la materia.

También es cofundadora de la Red Global sobre la Cuestión Palestina (GNQP), una organización que agrupa a expertos y académicos sobre el conflicto de Israel y los palestinos.

En su encargo de relatora especial, encabezó la publicación de varios informes sobre violaciones a derechos humanos en los territorios palestinos ocupados por Israel en 2022, 2023 y 2024.

"Resolver la cuestión de Palestina, o el 'conflicto israelo-palestino', de conformidad con el derecho internacional no es complicado, pero requiere rigor para seguir lo que es justo: poner fin al genocidio, a la ocupación ilegal de lo que queda del Mandato de Palestina y, a continuación, poner fin al apartheid, tanto para los palestinos como para los israelíes, de modo que puedan vivir en libertad y paz en la tierra que ambos consideran su hogar", ha dicho.

Ha sido una de las voces más críticas de las acciones de Israel en los territorios palestinos a través de la lente del derecho internacional humanitario, en el que tiene más de dos décadas de experiencia.

En sus informes ha indicado que Israel está cometiendo crímenes de guerra en los territorios palestinos y ha acusado al país de "cometer uno de los genocidios más crueles de la historia moderna".

Getty Images Albanese se convirtió en relatora de la ONU en mayo de 2022.

"Sé que no se trata de mí"

En su reporte más reciente, presentado el 3 de julio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese señaló a empresas que estarían beneficiándose de los crímenes de guerra en Gaza y la Cisjordania ocupada.

Por ello, aseguró que se arriesgan a ser cómplices de estos delitos al participar en lo que describió como "una economía del genocidio".

Además, la relatora sostiene que los gobiernos occidentales no hacen lo suficiente para defender los derechos de los palestinos en los territorios ocupados.

Esta postura ha fomentado el apoyo entre quienes consideran que los líderes israelíes y estadounidenses apelan a las acusaciones de antisemitismo como un arma para silenciar las críticas a sus políticas.

"No tomo a la ligera estos comentarios ni la difamación que conllevan, pero al mismo tiempo sé que no se trata de mí, como mis predecesores sabían que no se trataba de ellos", declaró Albanese a la BBC en octubre.

"También sé que estos Estados miembros [que hacen acusaciones de antisemitismo] no han hecho absolutamente nada para acatar el derecho internacional", aseguró.

La BBC consultó a su despacho para obtener una reacción a la medida del Departamento de Estado.

Getty Images El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió honores en el Pentágono.

La posición de Israel

El momento del anuncio de las sanciones es notable, ya que Netanyahu se encuentra en Washington, donde recibió honores en el Pentágono.

En febrero de 2024, Israel declaró a Albanese persona non grata y le prohibió acceder a los territorios ocupados, luego de que vinculara la ofensiva de Hamas del 7 de octubre en el sur de Israel con la "opresión israelí" contra los palestinos, en un intercambio de opiniones con el presidente francés, Emmanuel Macron.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta al ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Al menos 57.575 personas han muerto en Gaza desde entonces, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamás.

La mayor parte de la población de Gaza también ha sido desplazada en múltiples ocasiones.

Se estima que más del 90% de las viviendas están dañadas o destruidas; los sistemas de atención médica, agua, saneamiento e higiene han colapsado; y hay escasez de alimentos, combustible, medicamentos y refugio.

