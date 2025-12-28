Donald Trump y Volodimir Zelensky se reúnen para avanzar en un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia

El encuentro se da tras un nuevo ataque ruso y pone el foco en las garantías de seguridad a Ucrania y el rol de Europa en las negociaciones.

Este domingo se llevará a cabo un encuentro clave entre el presidente Donald Trump y su homónimo ucraniano, Volodimir Zelensky, en Florida, en la residencia de Mar-a-Lago del mandatario estadounidense. La reunión se enmarca en lograr establecer un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.

A pocos días del cierre del año, ambos presidentes buscarán lograr una nueva propuesta de este plan que aún no logra ser aceptado del todo por los representantes de Moscú, en una guerra que dentro de algunas semanas cumplirá ya cuatro años.

Según explicó Zelensky, el foco principal de esta reunión será buscar establecer garantías de seguridad hacia Ucrania, uno de los puntos más delicados del plan, debido a las condiciones que Rusia busca imponer.

Las declaraciones de Volodimir Zelensky sobre el plan de paz De todas formas, el mismo Zelensky se mostró optimista de poder llegar a un acuerdo de manera bilateral con Vladimir Putin, ya que, según él, el plan está “listo aproximadamente en un 90%”.

Además, este encuentro se da un día después del feroz ataque ruso a Kiev, donde el presidente ucraniano comentó: “Este ataque es, una vez más, la respuesta de Rusia a nuestros esfuerzos de paz. Y esto realmente demostró que Putin no quiere la paz”.