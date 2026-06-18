YouTube y Mercado Libre lanzan una alianza para impulsar el contenido comercial

El mundo de los creadores de contenido tendrán una nueva herramienta en Argentina. YouTube anunció el desembarco de su Programa de Afiliados de Shopping en el país mediante una alianza estratégica con Mercado Libre , una iniciativa que permitirá a los youtubers monetizar sus recomendaciones y facilitar la compra de productos directamente desde los videos.

La nueva funcionalidad, que estará disponible durante las próximas semanas, busca integrar el proceso de descubrimiento de productos con la compra efectiva, aprovechando el alcance de YouTube y la infraestructura de comercio electrónico de Mercado Libre, líder regional del sector.

La herramienta estará habilitada para canales que cuenten con al menos 500 suscriptores. Una vez activada, los creadores podrán etiquetar productos dentro de sus videos y contenidos. Los usuarios interesados podrán acceder a la compra sin abandonar la experiencia de visualización, completando la transacción a través de Mercado Libre.

La iniciativa representa un nuevo paso en la consolidación del llamado "social commerce", una tendencia que combina entretenimiento, recomendaciones e interacción digital con procesos de compra cada vez más integrados.

El lanzamiento se apoya en una transformación de los hábitos de compra. Según datos difundidos por YouTube, los usuarios a nivel mundial acumularon más de 40.000 millones de horas de visualización de videos relacionados con compras durante 2025. La influencia de los contenidos audiovisuales también se refleja en el mercado argentino. De acuerdo con una encuesta de Ipsos citada por la plataforma, el 87% de los consumidores que utilizan Google o YouTube durante el proceso de compra tienen probabilidades de volver a elegir la misma marca.

Las mejores películas del cine comercial se pueden ver gratis a través de YouTube.

Para YouTube, esta evolución convierte a los creadores en actores centrales dentro del ecosistema comercial digital.

"Los creadores son el corazón de YouTube, y nuestra prioridad es ayudarlos a construir negocios sostenibles. Argentina cuenta con creadores de un talento excepcional que logran conectar de forma única con sus audiencias", señaló Daniela Guerra, líder de Creadores y Responsabilidad para YouTube Hispanoamérica.

La ejecutiva sostuvo que la llegada del Programa de Afiliados permitirá fortalecer el vínculo entre creadores, audiencias y marcas, transformando las recomendaciones de confianza en oportunidades concretas de crecimiento económico.

Desde Mercado Libre destacaron que la integración busca potenciar la capacidad de monetización de los creadores y mejorar la conversión comercial para las empresas.

"La Creator Economy funciona cuando creadores, audiencia y herramientas colaboran para transformar la influencia en ventas reales. YouTube aporta contenido, comunidad y descubrimiento; Mercado Libre suma un catálogo robusto, confianza y una plataforma diseñada para convertir visitas en compras", explicó Renata Gerez, directora de Social Commerce de Mercado Libre.

El modelo se asemeja al de los programas de afiliados ya desarrollados en otros mercados, donde los creadores reciben comisiones por las ventas generadas a partir de los productos que recomiendan en sus contenidos.

Para las marcas, la propuesta ofrece la posibilidad de llegar a potenciales compradores a través de figuras con altos niveles de credibilidad y cercanía con sus comunidades, una estrategia que ha ganado relevancia frente a los formatos tradicionales de publicidad digital.

Inteligencia artificial y nuevas formas de comprar

La expansión de YouTube Shopping también incorpora nuevas herramientas tecnológicas orientadas a simplificar la experiencia de uso.

Entre las novedades se destaca la utilización de inteligencia artificial para identificar y etiquetar automáticamente productos que aparecen en los videos, reduciendo la carga operativa para los creadores.

Además, la plataforma amplió recientemente los requisitos de acceso al programa, reduciendo el mínimo de suscriptores necesarios para participar de 1.000 a 500, una decisión que abre la puerta a una mayor cantidad de creadores emergentes.

YouTube también anunció que continuará ampliando los espacios donde los usuarios podrán realizar compras, incluyendo nuevas experiencias integradas en televisores conectados, uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del consumo audiovisual.

La llegada de YouTube Shopping a la Argentina refleja la creciente importancia de la llamada economía de los creadores, un sector que transforma la producción de contenido digital en una actividad económica cada vez más profesionalizada.

La integración entre plataformas de video y comercio electrónico busca capturar una tendencia global: los consumidores ya no descubren productos únicamente a través de buscadores o publicidades tradicionales, sino también mediante recomendaciones de influencers, especialistas y creadores de contenido que siguen diariamente.

Con esta alianza, YouTube y Mercado Libre apuestan a consolidar un ecosistema donde entretenimiento, influencia y comercio convergen en una misma experiencia, abriendo nuevas fuentes de ingresos para los creadores argentinos y generando un nuevo canal de ventas para miles de marcas y emprendimientos.