Wall Street: los bonos cotizan con mayorías en suba mientras que las acciones operan mixtas

Los bonos en Wall Street abren con mayorías en suba este jueves, impulsados por el Bonar 2029 (+0,8%). En tanto, los ADRs operan mixtos, con alzas que llegan hasta 2,6% y caídas de hasta 3,3%.

Mientras que el riesgo país cerró ayer en los 621 puntos básicos. De esta manera, el índice que elabora el JP Morgan se ubicó en su valor más bajo en nueve meses.

En la plaza local, el Merval se toma un respiro tras el rally post electoral. Este jueves, abre con una tendencia bajista luego de cerrar con caídas las últimas dos jornadas consecutivas.

El Merval obtuvo ganancias del 51,4% en la semana posterior a las elecciones medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

En el panel líder, las acciones operan mixtas. Se destaca Transener (+2,6%).

En la misma tónica operan los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, que alternan entre subas y bajas. Al alza impulsados por Globant (+2,6%) y Mercado Libre (-3,3%) tracciona a la baja.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se vende a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.