Verano en Brasil: otro banco confirmó una noticia clave para quienes usan PIX

Los clientes de Banco Patagonia ya pueden realizar pagos en Brasil mediante códigos QR Pix directamente desde la aplicación de la entidad, sin necesidad de descargar otras plataformas o servicios adicionales. Se trata de la modalidad de pago que ha sido fuertemente elegida por los argentinos que pasan el verano en Brasil.

La nueva funcionalidad permite abonar compras en comercios brasileños que acepten Pix, el sistema de pagos instantáneos más utilizado en ese país, usando fondos en la caja de ahorro en dólares.

En caso de no contar con saldo en esa cuenta, los usuarios pueden adquirir divisas desde la misma app y completar la operación.

El boom turístico que generó la ida de los argentinos hacia distintos destinos de Brasil también generó un boom en la aplicación financiera PIX. Anteriormente bancos como Macro y Supervielle sumaron esta posibilidad que ahora incluye Patagonia.

Según indicó el banco en un comunicado oficial, el proceso es completamente digital y se activa con el botón de QR habitual en la app.

“Con esta incorporación, Banco Patagonia le facilita al cliente un viaje a Brasil sin sobresaltos. Es una funcionalidad simple, segura y que garantiza una experiencia digital única a cada uno de nuestros clientes”, afirmó Lucas Sarco, gerente de Innovación de la entidad.

Para utilizar la herramienta, los pasos son: ingresar a la app del banco, seleccionar “Pagar con QR”, escanear el código QR Pix del comercio, elegir la caja de ahorro en dólares y confirmar la operación.