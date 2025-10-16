Vaca Muerta a todo ritmo: el impresionante salto en las etapas de fractura previstas para 2026

A poco más de dos meses de que arranque el nuevo año, las principales operadoras de la industria Oil & Gas están cerrando sus presupuestos y diseñando sus planes de producción para 2026. El primer dato es alentador, dada la expectativa de que la industria supere las 28.000 etapas de fractura en Vaca Muerta , un incremento del 22% versus 2025.

El dato surge de un relevamiento de la Fundación Contactos Petroleros, presidida por Luciano Fucello , Country Manager de la firma NCS Multistage , y quien llevó adelante la investigación.

Por las particularidades de la producción de gas y petróleo no convencional , las etapas de fractura son consideradas un proxy de la actividad en el sector, por cuanto a diferencia de la extracción convencional que explota el pozo con una sola punción, en el shale la producción de hidrocarburos está íntimamente relacionada con la cantidad de fracturas .

Si bien éstas son estimaciones que hay que confirmar luego de manera fáctica, los antecedentes avalan el trabajo de la Fundación Contactos Petroleros. Para 2025 había proyectado 24.000 etapas de fractura en la roca madre, y en los primeros nueve meses del año se contabilizan 17.814 punciones, por lo que todo hace pensar que se podría llegar a cumplir sin mayores desvíos.

El dato interesante que aporta el informe, además, es el detalle de las proyecciones de etapas por operador, lo que marca, una vez más, la importante porción del mercado que explica YPF , la petrolera estatal.

Agenda petrolera

Según el relevamiento YPF realizará 13.600 etapas de fractura, lo que representa 48,5% del total previsto en Vaca Muerta, seguida por Vista con 3.100 punciones y Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, con 2.400 etapas.

Más atrás se anotan Pluspetrol Cuenca Neuquina con 1.700 etapas de fractura, Pampa Energía con 1.600, Shell con 1.500 etapas de fractura, Pan American Energy con 1.300, Phoenix Global Resources 840 y Pluspetrol con 800 punciones.

Cierran las proyecciones Chevron con 600 etapas de fractura, Total con 400 y Capex 200, mientras que no se presentan datos de Geopark, Tango Energy (ex Aconcagua) y Fluxus. En este sentido, vale recordar que Tango está reestructurando su negocio, tras la operación de adquisición de la petrolera mendocina, mientras que Geopark y Fluxus desembarcaron este año en Vaca Muerta, por lo que aún están evaluando sus próximos pasos.