Una fintech crece en Argentina por encima del promedio regional

Las operaciones de la fintech crecieron a más del doble del incremento a nivel regional, y representan casi un cuarto del volumen financiero que procesó la compañía en 2025. Koin, la fintech enfocada en prevención de fraude para e-commerce , dio a conocer el balance 2025 y las proyecciones 2026 de sus operaciones en Argentina .

La labor de la compañía para seguir incrementando su actividad en el país en 2025 rindió claramente sus frutos, con un aumento del 43% interanual en el volumen total de transacciones procesadas. Este valor eleva mucho el crecimiento de las operaciones de la compañía en toda América Latina , que en 2025 fue del 26% en comparación al año anterior.

Según datos informados por la empresa, las transacciones procesadas en Argentina totalizaron más de US$ 4.000 millones, con un crecimiento interanual del 44%. De esta forma, las transacciones analizadas en nuestro país fueron casi un 25% de las que la compañía procesó en toda la región, que superaron los US$ 16.000 millones.

Este desempeño destaca el crecimiento del comercio digital en el país, superando el promedio global. El volumen financiero procesado por Koin en otros países de la región fue significativamente menor, con un crecimiento del 21% anual. Estos datos van en línea con el desarrollo general que está viviendo el e-commerce en nuestro país que, según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), tuvo un crecimiento del 79% en 2025.

Este año que termina nos ha brindado la posibilidad de un fuerte crecimiento en un mercado cada vez más importante como lo es Argentina . Nos hemos comprometido y apostado por seguir creciendo en el país, y ese esfuerzo ha dado sus frutos, permitiéndonos no solo crecer por sobre la media regional, sino también fortalecer nuestro liderazgo en el sector.

De cara a 2026, Koin profundizará su estrategia de soluciones full journey, cubriendo todo el ciclo de prevención de fraude: Account Takeover (ATO), evaluación pre y post transaccional y gestión de contracargos. En este marco, la compañía lanzará un módulo de métricas inteligente, con análisis de tendencias de fraude y benchmarks de industria, y presentará TrustedProfile, una solución basada en una red inteligente de datos con más de 50 millones de usuarios.

Próximos pasos

La empresa continuará expandiendo sus soluciones de autenticación de identidad inteligente. Toda la plataforma evoluciona bajo un enfoque AI First, potenciado por modelos de machine learning con reentrenamiento automático, que optimizan de forma continua la performance y la precisión de cada decisión.

Las perspectivas que tenemos para Argentina son que seguirá consolidándose como uno de los principales mercados del e-commerce, y nuestro objetivo será continuar acompañando a los comerciantes de todo el país para que puedan aprovechar esa tendencia incrementando sus conversiones sin temor al peligro de sufrir fraudes.

* Dieter Spangenberg, Chief Fraud and Payments de Koin.