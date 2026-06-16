Especialistas alertan por una enfermedad que suele confundirse con anaplasmosis y registra cada vez más casos en las principales cuencas lecheras.

Una enfermedad gana terreno en los tambos de Santa Fe y Córdoba y preocupa al sector lechero

La enfermedad conocida como tripanosomiasis comenzó a generar preocupación en las principales cuencas lecheras del país. Especialistas advierten que su expansión en los tambos, sumada a las dificultades para lograr un diagnóstico preciso, está provocando pérdidas productivas y obliga a reforzar las medidas de control sanitario.

La enfermedad que se confunde con la anaplasmosis Se trata de la tripanosomiasis, una enfermedad emergente que ha comenzado a causar problemas en los tambos. El gerente comercial del laboratorio Over, Alfredo León, alertó sobre esta problemática. “Hace 2 años que ha aparecido el Trypanosoma, un parásito que no se conocía y se lo confundía con la bacteria anaplasma, con anaplasmosis, y las vacas se morían. El veterinario no encontraba una solución a todo esto”, expresó.

Frente a este escenario, la compañía desarrolló un producto a base de una droga que se llama isometamidium. “Se llama Isomet y controla al tripanosoma. Hoy está presente también en zonas como Villa María, Morteros, Suardi, San Guillermo, Rafaela y se va a seguir extendiendo”, alerta.

Una presencia cada vez mayor en los tambos León comenta, además, que es necesario cambiar un poco el pensamiento del productor frente al diagnóstico de este tipo de enfermedades, ya que “no se puede seguir utilizando productos que no son adecuados y exclusivos para tratar este tipo de enfermedades en el ganado”.

La preocupación entre los especialistas radica en que muchos casos pueden pasar inadvertidos durante las primeras etapas, ya que los síntomas suelen confundirse con otras patologías que afectan al rodeo bovino. Esta situación obliga a extremar los controles sanitarios y a realizar diagnósticos específicos para identificar correctamente el origen del problema y aplicar el tratamiento correspondiente.