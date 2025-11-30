Un informe reveló un dato positivo sobre empleo en el sector de la construcción

El Informe de Coyuntura del IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción ) , con datos correspondientes a los meses de septiembre y octubre de 2025, muestra un cambio en la tendencia del sector de la construcción en materia laboral

En el estudio, el IERIC publicó además los datos del indicador temprano de empleo sectorial, el cual busca informar de manera anticipada y con menor rezago la evolución del total de puestos de trabajo registrados en la Industria de la Construcción.

El indicador EMERC (Estimador Mensual de Empleo Registrado en la Construcción) surge de comparar un panel que incluya las mismas empresas constructoras con las nóminas de trabajadores declarados en los últimos dos meses.

Este indicador arroja para el mes de octubre de 2025 un incremento del 0,2% mensual del empleo registrado en la Industria de la Construcción.

El empleo registrado en la Industria de la Construcción alcanzó en septiembre de 2025 un total de 358.990 puestos de trabajo, nivel que representa un alza del 0,7% mensual y la creación de 2.500 puestos en el mes y casi 5.000 en los últimos tres meses.

El nivel de empleo actual continúa siendo bajo cuando se analiza en perspectiva histórica, ubicándose más de un 11,3% por debajo del promedio de la serie para el mes analizado y también se encuentra distante de los máximos alcanzados en el ciclo expansivo más reciente (2022 – 2023).

La comparación con septiembre de 2024 presenta un alza del 0,9% del empleo sectorial, siendo inferior a la de los últimos cinco meses. De esta forma y luego de catorce meses de caídas, se consolida la tendencia de variaciones interanuales positivas por sexto mes consecutivo, lo que permitió alcanzar un crecimiento acumulado del 0,1% en los primeros nueve meses de 2025.

El indicador de empleo promedio se mantuvo estable y se ubicó en septiembre en 13,5 puestos de trabajo registrados por empresa constructora, con un alza del 0,5% interanual.

La dinámica del segundo y tercer trimestre de 2025 muestra una recuperación en la cantidad de empleos en las grandes empresas constructoras, especialmente en aquellas con 500 o más puestos de trabajo registrados.

La evolución mensual del empleo a lo largo del país presentó en septiembre un comportamiento mayormente positivo, a diferencia de la heterogeneidad observada en los últimos meses.

A nivel regional, la expansión de mayor intensidad estuvo concentrada en el NOA con un alza del 2,5% mensual, seguida por el Centro y el AMBA. En contraste, el NEA volvió a exhibir el desempeño menos favorable, con una caída del 3,7%.

La creación estuvo impulsada por distritos pertenecientes a las Grandes jurisdicciones, en donde la cantidad de puestos de trabajo registrados exhibió un incremento del 1,3% mensual, en contraste con la baja del 0,4% en aquellos del Resto del país.

El GBA aportó el 26,5% del total de puestos creados en septiembre. Le siguen en orden de importancia las provincias de Santa Fe (14,7%), Córdoba (10,2%), Santiago del Estero (8,6%) y San Juan (7,2%).

Santiago del Estero volvió a registrar también la mayor tasa de crecimiento mensual del país (5,9%). Detrás se ubicaron Tierra del Fuego (5,0%) y San Juan (4,4%). En el extremo opuesto, las caídas mensuales más pronunciadas se observaron en Corrientes (−8,5%), Formosa (−6,5%) y Mendoza (−3,1%).

En la comparación interanual, Formosa se consolidó como la provincia con el mayor crecimiento del empleo sectorial (37,7%), seguida por Santiago del Estero (26,4%) y San Juan (17,9%). En el extremo opuesto se ubican Santa Cruz (-36,8%), La Rioja (-27,6%) y Misiones (-24,2%).

Los datos del IERIC indican que en octubre de 2025 se alcanzó un total de 18.633 empleadores en actividad en la Industria de la Construcción, registrando un descenso del 1,2% interanual que es levemente inferior al 1,3% de septiembre.

La disminución del número de empleadores alcanza el 22,8% en comparación con el pico histórico de 2013 y se posiciona como el menor nivel para un mes de octubre de los últimos veinte años, excepto del 2020 en plena pandemia.

Al igual que en los meses previos, el número de empleadores en las Grandes jurisdicciones constató una caída interanual más elevada (-1,7%) que en las Restantes jurisdicciones (-0,3%), alcanzando también el nivel más bajo de los últimos veinte años, incluso por debajo del 2020.