Un gigante de la industria de los lavarropas cierra su planta en Pilar y deja a 220 empleados sin trabajo

La multinacional anunció el cierre definitivo de su planta en Pilar, dejando 220 empleados en la incertidumbre y marcando un nuevo golpe para la industria argentina golpeada por la caída del mercado.

La plata de Whirlpool en Pilar pone fin a su producción en el país.

En un anuncio sorpresivo que sacudió al sector industrial, la empresa Whirlpool confirmó el cierre de su planta de lavarropas en el Parque Industrial de Fátima, en Pilar, y la desvinculación de 220 trabajadores. La decisión fue comunicada este miércoles a todo el personal y está siendo negociada con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que discute un paquete de salida con indemnizaciones y un plus adicional.

Según explicaron voceros de la compañía, el cierre responde a un deterioro generalizado del mercado interno, la fuerte caída del consumo y la creciente competencia de productos importados a precios considerablemente más bajos. En este contexto, la compañía no logró sostener la competitividad ni el modelo operativo pensado para la fábrica inaugurada en octubre de 2022, que había sido proyectada para exportar el 70% de su producción.

A pesar de la reestructuración, Whirlpool continuará operando en la Argentina. Mantendrá su oficina comercial y de distribución, en la que seguirán trabajando entre 100 y 120 empleados. La empresa precisó que inicia ahora una “reconfiguración estructural” para concentrarse exclusivamente en actividades comerciales y de servicio, asegurando el abastecimiento de electrodomésticos, repuestos y accesorios en todo el país.

La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores. “Nos acaban de desvincular a todos, sin aviso previo. No nos vamos a ir hasta que nos den una explicación coherente”, afirmó Ignacio Cabezas, uno de los empleados despedidos, en declaraciones a la radio local FM Plaza 92.1 reproducidas por Infobae.

El presidente Alberto Fernández junto al presidente de Whirlpool Latinoamérica, Juan Carlos Puente. Foto: Prensa Nación El presidente Alberto Fernández junto al presidente de Whirlpool Latinoamérica, el día en el que se inauguró la planta de Pilar en octubre de 2022. Prensa Nación Relató, además, que la planta ya había reducido su producción en las últimas semanas —de 500 o 600 lavarropas diarios a apenas 400— y que dos semanas atrás se había despedido al personal eventual. Sin embargo, dijo que el cierre total nunca fue planteado como una posibilidad cercana.