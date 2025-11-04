Presenta:

Tras seis ruedas al alza, el Merval opera a la baja este martes

Despúes del rally post electoral que lo llevó a tocar un récord nominal histórico, el Merval se toma un respiro.

Gonzalo Martínez

Sin euforia pero con entusiasmo el índice Merval de acciones en la Bolsa porteña sube casi 1% este lune e impacta en forma positiva en los mercados. 

El Merval cae un 2% en la apertura de este martes, después del rally post electoral que lo llevó a tocar un récord nominal histórico, con subas en seis ruedas al hilo.

El Merval obtuvo ganancias del 51,4% la semana pasada medido en dólares y del 74,5% durante todo octubre.

Las acciones del panel líder cotizan con mayorías en baja, traccionadas por Telecom (-3,8%).

Los bonos bajo legislación local hasta 1,4%, como el caso del Global 2029.

Activos argentinos en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street operan con caídas generalizadas, traccionadas por Edenor que cae 8,9%.

Mientras que los bonos en Nueva York se pintan de rojo. El título que más baja es el Bonar 2029 (-1,7%).

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar minorista se vende a $1.500 en la pantalla del Banco Nación.

