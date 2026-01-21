Tras los dichos de Trump, el Parlamento Europeo suspende el trabajo sobre el acuerdo comercial con EE.UU.

Duras respuesta de la Unión Europea luego del discurso del presidente norteamericano en el Foro Económico Mundial de Davos.

El Parlamento Europeo decidió el miércoles suspender los trabajos sobre un acuerdo comercial entre el bloque de 27 miembros y Estados Unidos, según informó un parlamentario, luego de las reiteradas amenazas del presidente Donald Trump de tomar el control de Groenlandia, territorio danés semiautónomo, informó la agencia Reuters.

El otro foco de tensión entre Bruselas y Washington son las amenazas del presidente Trump de imponer fuertes aranceles, de hasta 200% a los productos originarios de países que apoyen a Dinamarca y se opongan a su plan.

El presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, declaró en conferencia de prensa este miércoles que las nuevas amenazas arancelarias habían dinamitado el acuerdo con Turnberry (Escocia) alcanzado en julio de 2025, por lo que éste quedaría suspendido hasta nuevo aviso.

Estaba previsto que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo debía fijar una posición durante el encuentro agendado para los próximos 26 y 27 de enero, una instancia de votación que ahora ha quedado pospuesta.