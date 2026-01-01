Transferencias automáticas: el Gobierno privilegió a las provincias que adhieren al Consenso Fiscal

Las transferencias automáticas del Estado nacional a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires finalizaron 2025 con una mejora real, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones por compensaciones vinculadas a la firma del Consenso Fiscal , según el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ), elaborado en base a datos oficiales del Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

En diciembre de 2025, el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA un total de $5,7 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. Al descontar la inflación del período, estos recursos representaron una suba real interanual del 2,6%. Sin embargo, al observar exclusivamente la coparticipación —es decir, sin incluir leyes complementarias ni compensaciones—, los envíos resultaron prácticamente iguales en términos reales a los de diciembre de 2024.

El análisis por jurisdicción muestra un escenario heterogéneo. La variación real interanual de las transferencias totales tuvo una amplitud de 10,4 puntos porcentuales, con Salta a la cabeza, registrando un incremento del 8,8%, y Santa Cruz en el extremo opuesto, con una caída del 1,6%. Entre las provincias con mayores subas también se destacaron Misiones, Mendoza, Neuquén y Corrientes, mientras que las mayores bajas correspondieron a La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y San Luis, además de Santa Cruz.

Según el informe, el principal factor detrás de estas diferencias fue el comportamiento de las compensaciones por el Consenso Fiscal, que tuvieron un fuerte aumento en diciembre para un grupo de 12 provincias, alterando el patrón observado en meses anteriores.

A diferencia de noviembre, cuando la brecha entre jurisdicciones había sido de 3,8 puntos porcentuales, en diciembre la dispersión se amplió de manera significativa. Esto respondió a un incremento excepcional en las transferencias por compensación del Consenso Fiscal a Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán.

Estas provincias registraron en diciembre un aumento del 175% en los envíos por esta vía respecto del promedio mensual recibido entre enero y noviembre de 2025. En contraste, el resto de las jurisdicciones tuvo un incremento mucho más moderado, del 14%, lo que profundizó las asimetrías en el cierre del año.

Balance anual: leve mejora real

En el acumulado de 2025, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $60,2 billones, con una suba nominal del 43% interanual. Ajustados por inflación, estos recursos implicaron una mejora real del 1,6% respecto de 2024.

Nuevamente, el desempeño fue desigual. Salta, Buenos Aires, Misiones, Tucumán, Neuquén y Corrientes lograron incrementos reales superiores al promedio de las 24 jurisdicciones, favorecidas por la fuerte suba real interanual de las compensaciones, que rondó el 80%, y por su elevada participación en ese tipo de envíos. En cambio, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Santa Cruz se ubicaron entre las provincias con resultados más rezagados.