Tramontina abre su primera oficina comercial en la Argentina

Después de más de 50 años de presencia en la Argentina con sus populares cuchillos y artículos para el hogar , la empresa brasileña Tramontina decidió dar un paso estratégico en el mercado local e inauguró su primera oficina comercial en la ciudad de Buenos Aires.

La apertura marca un hito en la relación de la firma con el país y se inscribe en su plan de expansión regional. Desde esta nueva base operativa, buscan agilizar la atención a distribuidores, clientes y socios comerciales, además de presentar un showroom con un portafolio, que supera los 22.000 artículos.

“Argentina es uno de los mercados más estratégicos de la región. Tenemos un vínculo histórico con los consumidores locales y creemos que este es el momento de estar más cerca, con estructura propia, para acompañar sus necesidades cotidianas”, destacó Emiliano Baseggio, gerente general de Tramontina Argentina.

Este desembarco coincide con el proceso global de renovación de identidad que Tramontina inició hace dos años, en el que modernizó su lenguaje visual y reforzó atributos como la confiabilidad y la credibilidad, orientados ahora también a nuevas audiencias: consumidores particulares, profesionales independientes y sectores institucionales como la hotelería, la agroindustria y la industria.

La estructura local permitirá al grupo contar con una visión más cercana de los hábitos de consumo en el país, con productos diseñados especialmente para Argentina, como las líneas de utensilios para asado y accesorios para mate.

Sustentabilidad y compromiso social

Además de enfocarse en la expansión comercial, Tramontina reafirma en Argentina su compromiso con la sustentabilidad a través del programa Tramontina Transforma, lanzado en 2014. Este plan integra acciones ambientales y sociales en tres ejes: diseño sostenible y circularidad, promoción de educación y bienestar, y gobernanza ética para una cadena de valor responsable.

“Queremos que el consumidor argentino perciba que Tramontina no solo es una marca de confianza que lo acompaña desde hace décadas, sino también una compañía que se renueva constantemente con innovación, sustentabilidad y cercanía”, afirmaron desde la firma.

Un gigante con más de un siglo de historia

Fundada en 1911 en Brasil, Tramontina cuenta con nueve fábricas (ocho en Brasil y una en India), más de 10.000 empleados y presencia en más de 120 países. Su portafolio incluye utensilios y equipos de cocina, porcelanas, electrodomésticos, herramientas agrícolas e industriales, muebles y materiales eléctricos, entre otros.