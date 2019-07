Con el objetivo de facilitar la adopción de esta poderosísima herramienta de comunicación, desde un enfoque emprendedor y apostando al valor agregado, pero sin perder el eje central de la comunicación, la red social más potente del globo propuso un nivelado balance de objetivos, coherencia, interacción y relevancia de los contenidos, enfocados netamente en los usuarios, los ciudadanos de Internet, que son quienes hoy gozan del mayor de los poderes: basta un clic para que tu emprendimiento deje de tener presencia o una mala estrategia para que no llegue al público que estás buscando.

Enfoque que echa por tierra uno de los dogmas más arraigados en el marketing digital ("el contenido es el rey") para reformularlo en "el contenido es la estrategia".

A lo largo de la jornada llamó la atención el enfoque comunicacional impulsado por los capacitadores enviados a la provincia por Facebook, que estuvo específicamente centrado en la perspectiva de los usuarios, dicho de otra forma: el mejor mensaje no es el que llega a más personas, sino el que llega a las personas que están interesadas en ese mensaje. Se trata del mismo enfoque que utiliza MDZ en sus redes, un caso de rotundo éxito a nivel nacional, donde nos esforzamos en que veas las noticias que te resultan de interés y relevancia.

Las redes sociales son el canal vaso comunicante social más potente de la actualidad. No se trata sólo de su uso generalizado, sino también del momento, el formato y el contenido que interesa a una audiencia, en el momento en que está interesada en consumirlo. En palabras de Guillermo Oliva, Gerente de Políticas Públicas para el Cono Sur de Facebook: "El momento oportuno para captar la atención".

Para destacar el poder de fuego de la red, Oliva recurrió a una comparativa simple. Facebook congrega al mes 2300 millones de usuarios. Esto equivale a la totalidad de la población del continente americano, europeo y africano, en simultáneo. Esa es una de las claves del éxito de la red, y al mismo tiempo, una posibilidad para que un mensaje llegue a grandes públicos, en un mismo espacio.

Al sumar Instagram, ese público asciende a 2900 millones. Esos millones de personas, realizan actividades dentro de las redes sociales, entre ellas, podrían interesarse en nuestro emprendimiento. Allí el valor de la especificidad del mensaje: no tiene sentido irradiar a millones con un mensaje, si el público interesado es sólo una porción. El objetivo, y una de las claves del éxito, está en interesar a las audiencias que son destinatarias de nuestro mensaje, y crear las estrategias que nos permitan que ese mensaje llegue y sea tenido en cuenta.

El mundo es móvil

Un enorme porcentaje de la población, utiliza su celular como reloj despertador. Otro, chequea sus redes antes de dormir. Y además lo hace a lo largo del día. Hoy un smartphone es nuestra vía de comunicación predilecta y preferida.

En Argentina, según las estadísticas presentadas por Facebook en la jornada, pasamos un promedio de 3 horas diarias interactuando con nuestro celular. Dos de cada cinco de los minutos en que lo utilizamos, son destinados a redes sociales. En el contexto, destaca Instagram por sus niveles de permanencia. En paralelo, miramos la pantalla más de 300 veces a lo largo del día. El reinado del smartphone, es indiscutible, por lo que es fundamental concebir que la mayoría del público, verá nuestros mensajes desde su teléfono, que tiene características que no pueden dejar de tenerse en cuenta a la hora de producir un mensaje.

De nada sirve concentrar esfuerzos y presupuesto en producir un video en la más alta de las resoluciones, con la calidad más fina disponible, si ese video no será reproducido en equipos que puedan reproducir esa calidad. En otras palabras: es necesario comprender no sólo el momento, el usuario y la ubicuidad del mensaje, sino también el entorno de reproducción. Si no se ve correctamente en un teléfono, entonces no lo verá correctamente un 80% de los usuarios, lo que afecta contundentemente nuestra llegada y nuestros resultados.

El fenómeno del smartphone tiende a ser naturalizado, lo que a la postre genera que no tengamos una dimensión completa de su penetración. En la foto que sigue, podés ver un mismo lugar - la Basílica San Pedro- en una misma situación -se está anunciando el nuevo Papa- en un ángulo similar, pero tomadas en momentos diferentes: 2005, durante el anuncio de Benedicto y 2013, durante el anuncio de Francisco. La diferencia es contundente.

Plaza San Pedro. 2005-2013

Emprendimientos y redes sociales: los datos

Algunos datos reveladores para los emprendedores que quieran aprovechar Facebook e Instagram en la provincia.

La estadística, aunque pueda resultar compleja, es la forma de analizar los resultados de la aplicación de una estrategia desarrollada para lograr un objetivo. Cuadros como los que siguen, pueden resultar decorativos si no se los interpreta o se los pasa por alto. Como en todo segmento, el análisis de los resultados es fundamental, pues permite modificar nuestras prácticas para mejorar y acercanos al objetivo que deseamos.

25% de los emprendimientos argentinos se inició y desarrolla directamente en las redes sociales.

25% de los emprendimientos que se basaron en redes, debieron aumentar su planta de personal producto del éxito en Facebook o Instagram.