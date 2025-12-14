Temporada de balances tercer trimestre de 2025: utilities brillan y la banca sufre el mayor golpe

En el tercer trimestre de 2025 (3T25), la temporada de balances fue en general neutra, con una marcada dispersión entre sectores. Las utilities fueron las que mostraron el mejor desempeño, respaldadas por una sólida previsibilidad regulatoria, expansión de márgenes y tendencias operativas resilientes.

El sector de petróleo y gas también tuvo un trimestre sólido, con mayor producción, estructuras de costos más saludables y precios estables que ayudaron a compensar eventos puntuales.

Las distribuidoras de gas mantienen balances financieramente sólidos, pero con mayor variabilidad en márgenes y en la dinámica de ganancias. El sector industrial se mantuvo débil, con una recuperación de volúmenes, pero con presión persistente sobre márgenes debido a precios débiles y a una inflación de costos elevada.

Los bancos fueron el sector más castigado, afectados por una fuerte compresión del margen financiero (NIM), mayores costos de fondeo y un incremento de pérdidas crediticias en un contexto monetario y regulatorio restrictivo.

Petróleo y Gas reportó resultados sólidos en el 3T25. YPF presentó un balance mixto, con precios realizados estables y mayores ingresos en gas y generación eléctrica que compensaron menores volúmenes de crudo, mientras los márgenes Ebitda se recuperaron al 29%; sin embargo, una provisión impositiva significativa llevó a la compañía a registrar una pérdida neta.

Vista mostró el mejor desempeño del sector, con mayor producción, precios locales de crudo estables y menores costos de extracción, lo que impulsó un sólido Ebitda; durante su Investor Day reafirmó un prometedor sendero de crecimiento de largo plazo gracias a infraestructura asegurada y pozos de alta rentabilidad. Pampa Energía también reportó un trimestre favorable, impulsado por el fuerte crecimiento del upstream en Rincón de Aranda y una generación eléctrica resiliente, lo que elevó el Ebitda.

Sólido tercer trimestre

Con Central Puerto como el desempeño más destacado, la desregulación y una mejora marcada en los precios spot y de PPAs impulsaron significativamente los márgenes y la visibilidad de ganancias. Transener también reportó buenos resultados, con mayor certeza de ingresos impulsada por la RQT, expansión de márgenes y el primer dividendo en más de una década, aunque la valuación luce exigente tras un rally del 55% en dólares desde el 27 de octubre.

TGS mostró resultados saludables gracias a una fuerte recuperación en el negocio de Líquidos y un Midstream resiliente, parcialmente compensado por la debilidad persistente en el transporte regulado. TGN entregó otro trimestre sólido, con mayores volúmenes, ajustes tarifarios y un fuerte apalancamiento operativo.

En conjunto, las utilities fueron el sector con mejor desempeño durante la temporada de resultados del tercer trimestre. Los distribuidores de gas presentaron resultados mixtos en el tercer trimestre, con la mayoría manteniendo balances sólidos y altos rendimientos por dividendos, con excepción de Metrogas.

Naturgy Ban (GBAN) fue el claro outperformer, mostrando el mayor impulso en ganancias y mayor capacidad para distribuir dividendos. Ecogas también registró buena rentabilidad, mientras DGCE y DGCU2 presentaron resultados neutrales a positivos dentro de un rango medio. Camuzzi (CGPA2) y Metrogas (METR) fueron los más débiles, con márgenes más suaves y menor desempeño en utilidades; METR continúa siendo la única compañía sin distribución de dividendos, aunque esperamos que esto cambie pronto.

Sector industrial, débil desempeño

Con una mejora secuencial en volúmenes pero márgenes aún presionados por precios débiles y altos costos energéticos y logísticos. Ternium Argentina (TXAR) evidenció una recuperación gradual con mayores despachos y un repunte del Ebitda del 64% trimestral, aunque la rentabilidad se mantuvo moderada y la utilidad neta estuvo afectada por una carga impositiva inusualmente elevada.

Loma Negra (LOMA) registró una mejora en volúmenes, pero los márgenes Ebitda permanecieron comprimidos y la empresa volvió a una pérdida neta por mayores costos financieros.

El sector bancario fue el más débil del trimestre, afectado por una fuerte compresión del margen financiero (NIM), mayores costos de fondeo y un aumento de pérdidas crediticias. Banco Patagonia (BPAT) y BBVA Argentina (BBAR) fueron los mejores dentro del sector.

BBAR registró el ROE más alto entre los bancos que cotizan como ADR, con 4,7%, y mantuvo su guía. En el extremo opuesto, Supervielle (SUPV) fue el peor desempeño, con un ROE de - 19,2% y una severa presión sobre márgenes, seguido por Galicia (GGAL) y Macro (BMA), ambos reportando pérdidas. Hipotecario (BHIP) también registró resultados negativos.

* Matías Cattaruzzi, Sr Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero.