Tasas municipales: la Corte Suprema le pone un freno a la voracidad fiscal de las comunas

El proceso de sinceramiento económico y contención de costos que hoy atraviesa el sector privado contrasta fuertemente con la realidad fiscal subnacional. Mientras las empresas buscan ganar competitividad en un entorno de márgenes ajustados, el costo tributario municipal emerge como un obstáculo recurrente. Lejos de acompañar la disciplina financiera, diversas intendencias han profundizado esquemas recaudatorios que desvirtúan las tradicionales tasas de inspección, seguridad e higiene (TISH), transformándolas en verdaderos impuestos a los ingresos.

Frente a este avance, la Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de dictar dos pronunciamientos de alto impacto institucional: “Banco de Galicia c/ Municipalidad de Córdoba” y “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios c/ Municipalidad de Pergamino”. Si bien a primera vista podría interpretarse que el tribunal se limitó a ratificar su doctrina clásica —aquella que exige la prestación efectiva de un servicio concreto e individualizado—, los fallos introducen definiciones operativas indispensables que desarman las prácticas más habituales de los fiscos locales.

En primer término, la Corte clausuró una extendida costumbre procesal de las comunas, que significa acudir a inspecciones ex post para subsanar omisiones probatorias. El tribunal determinó taxativamente que las fiscalizaciones realizadas con posterioridad al inicio del proceso judicial no sirven para convalidar retroactivamente la prestación efectiva del servicio respecto de períodos fiscales anteriores. La tasa exige una estructura organizada y un servicio prestado al momento de su devengamiento; pretender fabricar la causa de la obligación en medio del litigio colisiona de lleno con las garantías constitucionales.

Asimismo, el Alto Tribunal profundizó el alcance del precedente “Esso” al fijar un límite cuantitativo explícito frente al desborde en la recaudación. Si bien el municipio puede graduar la tasa computando la capacidad económica del contribuyente para distribuir las cargas, la recaudación global por ese concepto no puede superar desmedidamente el costo de los servicios directos e indirectos que demanda su organización, estableciendo como pauta orientativa hasta el doble de dicho costo. Todo excedente por encima de ese marco desnaturaliza el tributo, convirtiéndolo en un gravamen ilegítimo carente de causa retributiva.

Por último, los pronunciamientos descalificaron de plano el rígido estándar sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), que venía exigiendo a los contribuyentes demostrar que la tasa resultaba "prohibitiva, destructiva o confiscatoria" para habilitar su cuestionamiento. La Corte aclaró que la invalidez del tributo se configura por la simple falta de razonable equivalencia entre el monto exigido y el costo del servicio, liberando a las compañías de la carga desproporcionada de probar un quebranto patrimonial absoluto.