Suspendieron una cantera por el uso de explosivos no declarados

La Policía Ambiental Minera dispuso el cese de actividades de una cantera de piedra laja en San Rafael por presuntas irregularidades en el uso de explosivos.

Una cantera de piedra laja ubicada en San Rafael debió suspender sus labores luego de que la Policía Ambiental Minera detectara presuntas irregularidades vinculadas al uso no declarado de explosivos. Inspectores escucharon una detonación y, tras verificar la situación, se detuvieron las actividades.

“Este tipo de intervenciones demuestra la importancia de la presencia territorial y de la capacidad de respuesta de nuestros equipos ante cualquier situación que pueda comprometer el cumplimiento de la normativa minera y las condiciones de seguridad”, afirmó Jerónimo Shantal, Director de Minería, área responsable de la Policía Ambiental Minera.

Explosivos no declarados ni autorizados El procedimiento se originó luego de una actividad de vinculación educativa que se llevó a cabo en el Complejo Minero Fabril Sierra Pintada. Durante la actividad se percibió una detonación proveniente de una cantera cercana, por lo que los inspectores de la Delegación San Rafael se trasladaron al lugar para verificar la situación.

Durante la inspección se constató que la cantera se encontraba trabajando bajo el procedimiento de Informe de Partida, es decir, con autorización para realizar sus actividades, pero el uso de explosivos no había sido declarado ni autorizado. “Ante una irregularidad de estas características, corresponde detener las actividades, labrar las actuaciones e informar a los organismos competentes”, señaló Guillermo Bickham, jefe de la Policía Ambiental Minera.

La cantera estaba operando con explosivos no declarados. Dirección de Minería. Ante las irregularidades detectadas, la PAM dispuso el cese de las actividades y labró las actuaciones correspondientes, con la imputación prevista en el artículo 203, incisos C y D, del Código de Procedimiento Minero de Mendoza.