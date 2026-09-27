El 75% de los inversores argentinos tiene criptomonedas en sus carteras

El 74,3% de los inversores argentinos relevados tiene alguna exposición a criptomonedas , una proporción superior a la registrada en Estados Unidos y Reino Unido, según el informe “The Future of Digital Wealth 2026”, elaborado por Nexo a partir de una encuesta realizada entre inversores de alto patrimonio.

El porcentaje de Argentina supera al 65% registrado en Reino Unido y al 62,3% de Estados Unidos. Sin embargo, el nivel de tenencia no se traduce en una mayor integración de los activos digitales dentro de las estrategias financieras de largo plazo.

Para medir esa diferencia, el informe utiliza el Crypto Integration Index (CII), un indicador de 1 a 10 que contempla el tamaño de la asignación a cripto, el horizonte de tenencia, la integración en la planificación jubilatoria, la sustitución de activos tradicionales y la percepción de riesgo.

Argentina obtuvo un CII promedio de 4,62, por debajo del 4,75 de Reino Unido y del 5,07 de Estados Unidos.

La diferencia entre los tres mercados aparece con mayor claridad al analizar el plazo durante el cual los inversores mantienen sus activos digitales.

En Argentina, el 40,8% de los holders de criptomonedas declaró tener un horizonte de tenencia de 3 años o más. En Estados Unidos, esa proporción alcanza el 60,6%, mientras que en Reino Unido llega al 55,9%.

El 28,3% de los inversores argentinos que tienen criptomonedas afirmó que los activos digitales no cumplen ningún papel en su estrategia de retiro o jubilación. Es la proporción más alta entre los 3 mercados analizados.

“Argentina ya alcanzó un nivel de adopción de activos digitales muy significativo. Lo que muestran estos datos es que la próxima etapa pasa por avanzar desde la tenencia hacia una integración más profunda en la planificación financiera de largo plazo”, señaló Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina.

Según el ejecutivo, para avanzar en esa integración los inversores necesitan “mayor seguridad, herramientas más simples y una infraestructura” que permita incorporar los activos digitales a una estrategia patrimonial más amplia.

Composición de las carteras de inversión

Entre los inversores argentinos que redujeron su exposición a activos tradicionales para aumentar sus posiciones en cripto, el 45,8% trasladó fondos provenientes del efectivo. Las acciones representaron el 26,8%, los bonos el 16,2% y los bienes raíces el 11,3%.

El patrón difiere del registrado en Estados Unidos, donde las criptomonedas compiten en mayor medida con las acciones dentro de las carteras de inversión.

Las prioridades financieras también presentan diferencias entre los mercados. Mientras el ahorro para la jubilación aparece como principal objetivo en Estados Unidos y Reino Unido, en Argentina el 35% de los encuestados señaló como prioridad generar ingresos por fuera de su empleo principal.

La construcción de patrimonio fue mencionada por el 29,7% de los inversores argentinos.

A nivel global, el 66,7% de los inversores consultados declaró tener algún nivel de exposición a criptomonedas y el CII promedio alcanzó 4,83 puntos.

Además, el 19,2% de los encuestados identificó a los activos digitales como su principal fuente esperada de generación de patrimonio durante la próxima década, por encima del salario, las acciones y los bienes raíces.

La investigación fue realizada durante febrero y marzo de 2026 mediante la plataforma Attest. Participaron 1.000 inversores de alto patrimonio de Estados Unidos, Reino Unido y Argentina.