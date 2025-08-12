¿Subirá la tarifa eléctrica en Mendoza? La decisión del EPRE

El Gobierno de Mendoza evaluará si corresponde aumentar las tarifas de luz a partir de agosto. A través del Decreto Nº 1679, se ordenó al Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) revisar cómo subieron los precios en los últimos meses y definir si se aplicará una actualización.

El EPRE analizará la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —el indicador que mide la inflación— para ver si el aumento de costos supera un límite establecido por ley. Si ese tope es sobrepasado, el organismo propondrá nuevos valores para el servicio eléctrico que brindan las distribuidoras en Mendoza.

Por qué puede cambiar la tarifa El Valor Agregado de Distribución (VAD) es una parte del costo de la luz que cubre el funcionamiento y mantenimiento de la red eléctrica. Cuando este componente sube, el impacto llega a la factura que reciben los usuarios, tanto hogares como comercios e industrias.

Si los datos muestran que los precios crecieron más de lo permitido, el EPRE presentará una propuesta de ajuste al Gobierno provincial. En caso contrario, las tarifas seguirán igual. La revisión corresponde a los cambios de costos registrados entre mayo y agosto de este año.