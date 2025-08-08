Aumenta la luz: el EPRE actualizó las tarifas eléctricas en Mendoza hasta octubre

La actualización del EPRE impacta en todas las categorías de usuarios, con tarifas diferenciadas según nivel de ingresos y consumo mensual.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) aprobó este jueves, mediante la Resolución N° 194/2025, los nuevos cuadros tarifarios que regirán entre agosto y octubre para todas las distribuidoras eléctricas de Mendoza. Los valores fueron definidos en función de la reprogramación del mercado eléctrico mayorista publicada por Cammesa y los lineamientos de la Secretaría de Energía de la Nación.

Tarifas diferenciadas Según el documento oficial, las nuevas tarifas consideran los precios estacionales de referencia para los usuarios residenciales según su nivel de segmentación (N1, N2 y N3), así como las bonificaciones vigentes y los topes mensuales de consumo subsidiado. Para quienes superen ese límite, el excedente será facturado al valor pleno.

El cuadro tarifario contempla también valores específicos para entidades de bien público, clubes de barrio y pueblo y usuarios del régimen de generación distribuida. Además, se mantienen sin cambios los valores del VAD (Valor Agregado de Distribución), dado que la inflación trimestral no superó el 7%, según lo establecido por el procedimiento regulatorio.

Para los usuarios sin subsidio, el precio promedio por kilowatt en agosto quedó fijado en $6.516, mientras que para los usuarios N2 (segmento de menores ingresos) será de $2.656, y para los N3 (ingresos medios) de $3.454. Estos valores se ajustarán levemente en septiembre y octubre.

El EPRE también instruyó a las distribuidoras provinciales a aplicar las nuevas tarifas según lo dispuesto en resoluciones anteriores e instructivos vigentes. La actualización se implementará automáticamente a partir de los consumos registrados desde el 1 de agosto.