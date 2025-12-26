Sube la VTV en la provincia de Buenos Aires: los nuevos valores que regirán desde enero de 2026

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) en la provincia de Buenos Aires volverá a aumentar a partir del 16 de enero de 2026, tras la decisión del Ministerio de Transporte provincial de actualizar las tarifas vigentes. Con este ajuste, el valor del trámite para los automóviles particulares rondará los $97.000, lo que implica una suba del 21,8% respecto de los precios que se aplican desde julio.

La medida quedó oficializada mediante la resolución 369, publicada en el Boletín Oficial bonaerense. A partir de esa normativa, la tarifa básica del servicio pasará de $79.640,87 a $97.057,65, siempre con IVA incluido.

Desde la cartera de Transporte aclararon que continúan vigentes las exenciones: no deberán abonar la VTV los vehículos de uso municipal ni las unidades pertenecientes a los cuerpos de bomberos. Tampoco tendrán costo el trámite los titulares de vehículos registrados a nombre de personas con discapacidad.

Con la actualización, el cuadro tarifario completo que regirá en la provincia de Buenos Aires desde el 16 de enero de 2026 será el siguiente:

La VTV es obligatoria para los autos particulares y las motos radicadas en la provincia que tengan más de dos años de antigüedad o superen los 60.000 kilómetros recorridos. La exigencia también alcanza a distintos tipos de vehículos destinados a actividades comerciales.

El objetivo de la verificación es certificar que las unidades se encuentran en condiciones adecuadas para circular, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como del cumplimiento de los límites establecidos para las emisiones de gases contaminantes.

La VTV se realizaba luego de tres años de la adquisición y luego de forma anual. Foto: Archivo MDZ La VTV tendrá un nuevo aumento en PBA archivo MDZ

Cómo sacar turno para la VTV en la provincia de Buenos Aires

Para realizar el trámite es necesario gestionar un turno previo a través del sistema online oficial. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial de la VTV de la provincia de Buenos Aires.

Seleccionar la opción “Reservá tu turno”.

Cargar la patente y el tipo de vehículo (uso particular, empresarial, uso exclusivo para personas con discapacidad, entre otros).

Completar el formulario de información de contacto con los datos de quien realizará el trámite.

Ingresar la información del titular del vehículo.

Elegir el partido o localidad, la planta verificadora y el día disponible.

Confirmar el turno para finalizar el proceso.

Con esta nueva actualización tarifaria, la VTV vuelve a ubicarse entre los trámites obligatorios con mayor impacto en el bolsillo de los conductores bonaerenses de cara al inicio de 2026.