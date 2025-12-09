Sistema de salud: inflación, pagos a 120 días y silencio con la oftalmología al límite

La inflación, los pagos a 120 días y los costos dolarizados dejan a la oftalmología al borde del colapso mientras financiadores miran para otro lado.

El silencio es salud, reza una antigua frase de la enfermera que instaba a guardar silencio en las clínicas y sanatorios.

La situación de los prestadores de salud en la Argentina —y con especial gravedad en el sector de la oftalmología se explica hoy por una brecha económica que se hace insostenible: una inflación acumulada en torno al 25% en lo que va del año, contrastada con aumentos promedio de apenas 12% reconocidos por los financiadores. Esta diferencia implica una pérdida real de más del 10% del poder adquisitivo del prestador. A ello se suma la dilación permanente de los plazos de pago, que en un contexto inflacionario opera como un recorte encubierto por la pérdida del valor del dinero en el tiempo e impidiendo una programación efectiva de la inversión que se necesita para el recambio de instrumental que implica una mejor atención.

La inflación acumulada del año —aproximadamente 25%— debería ser el piso mínimo para evitar que el prestador pierda capacidad operativa. Sin embargo, los financiadores han acompañado ese proceso con incrementos que promedian solo el 12%, la mitad de la inflación real. El resultado es un deterioro acelerado: los costos aumentan al ritmo de la inflación, los ingresos nominales suben al 12% y los pagos llegan meses después, produciendo una licuación adicional.

El diferimiento como mecanismo de ajuste encubierto La inflación acumulada no solo erosiona el margen operativo: convierte los plazos de pago extensos en una transferencia de recursos desde el prestador al financiador. El sistema funciona financieramente porque los prestadores —clínicas, centros quirúrgicos y profesionales— terminan financiando la operación a través de la pérdida del valor del dinero mientras esperan el cobro. Vale aclarar que gran parte de esta financiación sale del ahorro de los médicos, verdaderos financiadores de la salud argentina ya que la tasa de los bancos están a valores mucho más altos que la inflación. Tomarlos sería la crónica de una muerte anunciada.

Tipo de cambio y costos dolarizados en oftalmología Si la inflación acumulada golpea a todo el sector, el tipo de cambio golpea con especial brutalidad a la oftalmología. Desde el inicio del actual gobierno, el salto cambiario ha sido abrupto, impactando directamente en el valor de lentes intraoculares, equipos de facoemulsificación, láseres, insumos descartables, repuestos, software y equipamiento diagnóstico como OCT, topógrafos y biometría. Estos costos dolarizados han crecido muy por encima del 25% de inflación acumulada, mientras los ingresos apenas subieron 12% y se cobran con meses de atraso.

La distorsión de precios relativos Mientras energía, alquileres, seguros, alimentos, transporte y servicios básicos han tenido correcciones acompañando o superando la inflación acumulada, la salud volvió a quedar rezagada. La oftalmología, altamente dependiente de la tecnología y del capital humano calificado, no puede sostener su funcionamiento cuando los costos crecen al ritmo de la economía y los ingresos crecen a la mitad.