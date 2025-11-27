Sin operatoria en Wall Street, las acciones suben mientras que los bonos operan mixtos en la plaza local

Sin operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, los activos argentinos que cotizan en la plaza local se mueven mixtos por el lado de los bonos , mientras que las acciones sube. Mientras que el riesgo país se ubica en 652 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares bajo legislación local se mueve mixta. Suben el Bonar 2029 (+0,2%) y Global 2041 (+0,1%), mientras que cae el Bonar 2030 (-0,1%).

El mayor índice bursátil, el S&P Merval avanza 0,9%. Las acciones del panel líder muestran subas generalizadas, impulsadas por Sociedad Comercial del Plata (+2,8%).

Cabe recordar que no operatoria en Wall Street debido al feriado en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista cotiza a $1.475 en la pizarra del Banco Nación.

Resultado de la licitación del Tesoro

La Secretaría de Finanzas anunció ayer que adjudicó un total de $13,99 billones en la licitación, y recibido ofertas por un total de $14,68 billones. Esto significó un rollover de 96,48% sobre los vencimientos.