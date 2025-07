Si sos monotributista, esto es lo que tenés que hacer antes del 5 de agosto

Agosto llegó con una tarea importante para quienes trabajan de forma independiente: hasta el martes 5 hay tiempo para que un monotributista realice la recategorización . Es un trámite que muchos suelen dejar para último momento, pero que, en realidad, no lleva más de unos minutos y puede evitarte varios dolores de cabeza.

Lo primero es tener a mano los datos que te pide el sistema: cuánto ganaste entre agosto de 2024 y julio de 2025, si alquilás, cuánto consumiste de luz y cuántos metros usás para tu actividad. También si empleás personal, aunque eso no aplica a todos.

Si no tuviste variaciones en tus números, no necesitás hacer nada. Pero si tus ingresos o condiciones cambiaron, no lo dejes pasar. Es una manera de estar al día y evitar recategorizaciones de oficio que pueden ser injustas o más caras.