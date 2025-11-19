Santiago Bausili: "La acumulación de reservas no puede ser a cualquier costo"

El presidente del Banco Central , Santiago Bausili , expresó que la "acumulación de reservas no puede ser a cualquier costo". En esa línea, sostuvo que la adquisición de divisas para engrosar las arcas de la autoridad monetaria será consecuencia del "éxito del programa".

“No puede ser en sí la acumulación de reservas internacionales a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica”, señaló ayer Bausili durante su discurso en el 30° Simposio Internacional de Economía organizado por los Amigos de la Universidad de Tel Aviv.

“La acumulación sostenible de reservas en esta etapa, hasta que no cambie nuestra estructura productiva, se dará en un ciclo virtuoso de desarrollo, no con un tipo de cambio real artificialmente alto que refleje una economía deprimida”, agregó en relación a las críticas que recibe el programa económico del Gobierno por parte de economistas y analistas.

"La acumulación de reservas será consecuencia del éxito del programa, no su motor”, dijo el titular del BCRA, que también remarcó que el objetivo final de su gestión es lograr la flotación del tipo de cambio y la competencia de monedas.

La vocera Julie Kozack pidió acelerar la acumulación de reservas, calificando de “prematuro” asumir que el swap con Estados Unidos asegura las metas del programa.

“Lo que puedo decir es que sería prematuro de mi parte comentar si se cumplirá el objetivo en el futuro. Pero lo que también puedo agregar es que en nuestras discusiones con las autoridades, hemos enfatizado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”, sostuvo Kozack la semana pasada en conferencia de prensa.

Y agregó: "La reciente mejora en las condiciones del mercado presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas".