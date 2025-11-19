En medio de un fuerte ingresos de dólares, el riesgo país se encuentra a punto de perforar los 600 puntos básicos
La baja del riesgo país aumenta las expectativas por la posibilidad de que la Argentina vuelva a emitir bonos soberanos.
El riesgo país se ubica a tiro de perforar los 600 puntos básicos. El índice que elabora el JP Morgan abrió en 601 unidades, bajó hasta los 597 y se ubica en 603 puntos.
Esto se da en medio de un fuerte ingresos de dólares por parte de emisiones de deuda de emrpesas, a través de obligaciones negociables, y de provincias.
Noticia en desarrollo...