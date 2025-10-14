RIGI: se oficializó el ingreso de un mega proyecto de minería de cobre en San Juan

A través de la Resolución 1553/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, se oficializó la adhesión el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ) de Andes Corporación Minera S.A. por una inversión de US$2.672 millones para la exploración y explotación de cobre en San Juan. De esta manera, ya son 8 los proyectos aprobados y el monto total asciende a US$15.839 millones.

El comunicado oficial habilita al proyecto “Los Azules”, operado por la empresa minera canadiense McEwen, a producir cátodos de cobre , metal en estado puro. Se estima que generará más de 3.500 empleos directos e indirectos, y podría lograr exportaciones de US$ 1.100 millones anuales. Rob McEwen, director ejecutivo de McEwen Mining, se reunió el año pasado con el presidente Javier Milei.

Se estima que Los Azules tiene reservas estimadas en 13 millones de toneladas de cobre y podría producir cerca de 145 mil toneladas anuales, con una ventaja clave: no necesita ser refinado y se puede industrializar en Argentina.

El cobre es muy buscado, se proyecta que la demanda de este mineral crecerá al punto de no poder satisfacer lo necesitado para el 2030 por la transición energética.

Especialistas sostienen que si los proyectos que están avanzados, por alrededor de US$20.000 millones, entran en producción, Argentina podría convertirse en uno de los seis principales productores de cobre del mundo, con más de un millón de toneladas al año.

Los planes indican que comenzaría la construcción en Los Azules en 2026 para comenzar a producir en 2029, si todo sale como se planifica y para eso el financiamiento es la clave.

Los Azules está a 3600 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a casi 130 kilómetros de Calingasta y a 250 km de la ciudad de San Juan.

Los 8 proyectos del RIGI aprobados

Hasta el momento hay 8 proyectos aprobados al RIGI por un monto de US$ 15.839 millones, con capitales nacionales y extranjeros. Tres son del sector energético, dos involucrados en la minería del litio, uno en la minería de cobre y uno en el rubro del acero. Cabe recordar que el régimen de inversión se aprobó en el Congreso en junio del año pasado.

Los proyectos aprobados al RIGI