RIGI: los inversores prometen más de US$ 52.000 millones en minería y energía

El anuncio oficial de una promesa de inversiones por US$ 18.000 millones para los proyectos mineros Josemaría y Filo del Sol , en San Juan, por parte de la minera Vicuña, puso nuevamente en el candelero la relevancia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ) para el futuro a la economía argentina.

La empresa solicitó en diciembre su adhesión y espera su aprobación, pero la presentación reciente actualizó el monto de inversiones a la suba y marcó un nuevo hito ya que se trata del proyecto que mayor cantidad de recursos promete.

En total, entre los diez proyectos ya aprobados y otros tantos en vías de aprobación, se pueden contabilizar inversiones superiores a los US$ 52.000 millones.

En segundo lugar aparece otro proyecto doble, el que presentó para ser evaluado para el RIGI por Glencore para sus emprendimientos mineros de Pachón en la provincia de San Juan y Agua Rica en la provincia de Catamarca para los que promete inversiones por US$ 13.500 millones.

En total los proyectos ya aprobados por el Gobierno son diez y prometen inversiones por alrededor de US$ 17.200 millones.

La minería y los proyectos de energía relacionados con Vaca Muerta son casi la totalidad del monto prometido, aunque también aparecen dos proyectos de energía renovable y otro siderúrgico.

Los relacionados a Vaca Muerta suman casi US$ 10.000 millones. Uno de ellos es el que lidera YPF asociado con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell para el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), un oleoducto para transportar cerca de 700.000 barriles diarios en las provincias de Neuquén y Río Negro, que contempla una inversión inicial de US$ 2.486 millones con opción a otros US$ 500 millones adicionales.

En el otro trabajan Pan American Energy (PAE) y Golar LNG realizan el proyecto Southern Energy que instalará una barcaza para producir Gas Natural Licuado (GNL) en el Golfo de San Matías, Río Negro. La inversión estimada alcanza los US$ 2.900 millones en la próxima década y podría llegar a US$ 6.878 millones en 20 años.

Mina Gualcamayo (2) La construcción de Carbonatos Profundos, la mina subterránea de Gualcamayo, comenzará a finales de 2027.

En tanto, las inversiones prometidas en minería suman más de US$ 5200 millones.

Minera Galán Lithium pone en marcha el proyecto Hombre Muerto Oeste (HMW) en Catamarca con una inversión de US$ 217 millones, para la producción de cloruro de litio.

McEwen Cooper encabeza el proyecto minero Los Azules para la exploración y explotación de cobre en San Juan con una inversión proyectada por US$ 2.672 millones.

El proyecto Gualcamayo incluye un desembolso de US$ 665 millones para la producción de oro en la provincia de San Juan. Se trata de una mina ya operativa que necesita una fuerte inversión para reactivarla.

El proyecto Rincón de Litio en Salta lleva la firma de la minera Rio Tinto. Invertirá US$ 2.724 millones para ampliar el proyecto en Salta y llevar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio apto para baterías.

Los otros cuatro proyectos son el parque “El Quemado” de energía solar de YPF que aportará a Mendoza cerca de 305 MV con una inversión por US$ 211 millones; la construcción de la planta siderúrgica de Sidersa en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, con una inversión de US$ 296 millones; el parque eólico de PCR y Acindar en la ciudad bonaerense de Olavarría para lo que invertirán unos US$ 255 millones y la construcción del puerto de Timbúes en Santa Fe con una inversión de US$ 277 millones.

Proyectos en evaluación

Los proyectos mineros que están formalmente en evaluación suman US$ 35.200 millones e incluyen a los ya mencionados, Josemaría y Filo del Sol de Vicuña Argentina (perteneciente a BHP y Lundin Mining) por US$ 18.000 millones y Pachón en San Juan y Agua Rica en Catamarca de Glencore por US$ 13.500 millones, además del proyecto Sal de Oro de Posco Argentina con inversiones por US$ 633 millones; Sal de Vida de Río Tinto por 818 millones, Veladero de Minera Andina (controlada por Barrick y Shandong Gold) por US$ 380 millones y Arenas de Cercanías de Minera del Mojotoro y Minera Orosmayo por US$ 232 millones.

Hay que sumarles las iniciativas en petróleo y gas de Tecpetrol en Los Toldos II por US$ 1006 millones y la planta de tratamiento de petróleo y gas de Pampa Energía en su yacimiento Rincón de Aranda de Neuquén, con una inversión de US$ 426 millones.

Tenaris, además presentó el emprendimiento La Rinconada, un parque eólico con inversiones prometidas por US$ 206 millones.

Proyectos en carpeta

Son numerosos los proyectos que están en evaluación para ser presentados para sumarse al RIGI. Algunos de ellos son el de YPF con Essential Energy para una planta de biorrefinería por US$ 400 millones, el proyecto de líquidos de gas natural por US$ 2.000 millones de Pluspetrol en Vaca Muerta, el de YPF Luz – Central Puerto Puna para la construcción de una línea de transmisión para minería por US$ 250 – 400 millones y el proyecto de TGS de líquidos de gas natural por US$ 2.500 millones.